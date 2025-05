El legado de las mujeres en la cultura, la sociedad y la iglesia mallorquinas

Un libro de más de 700 páginas, manuscrito, del siglo XVII sobre los comentarios de sor Anna Maria del Santíssim Sagrament; una Caixa de novícia del convento de Santa Clara; un retrato de Elisabet Cifre de Colonya del siglo XVII; o la profesión monástica de Catalina Thomas. Estas son solo algunas de las reliquias que componen la ambiciosa exposición de Dones al món cristià. Una visió desde la perspectiva mallorquina. Se trata de una muestra que inaugura este jueves, a las 18.00 horas, el Museu d’Art Sacre y que se podrá visitar hasta el próximo 31 de octubre de 2026 y que se forma de 36 piezas de distinta naturaleza que son lo más parecido a tesoros que uno pueda imaginarse.

El proyecto es el resultado de dos años de trabajo a cargo de Cristina Ortiz, jefa del área de gestión cultural de la Catedral de Mallorca y del Museu d’Art Sacre, y Marta de Castro, que han recorrido los conventos de la Isla para informarse no solo por las piezas, sino también por las narrativas que las religiosas tienen sobre los diferentes objetos, muchos de los cuales son inéditos en el sentido de que no se han expuesto de ninguna manera o, al menos, no fuera de los muros de los templos.

Invisibilizadas

Acompañadas por Mateu Tous, director del propio museo, explicaron el gran «trabajo de campo» de ir a los lugares de manera física e interesarse por las piezas, sus historias e historiografías. El resultado conforma esta muestra que sirve para «dar voz y rostro a las mujeres que estuvieron más invisibilizadas o relegadas a segundos planos, pero que tuvieron un papel muy destacado en el ámbito religioso y cultural».

Imagen de la sala dedicada a la única santa de Mallorca, Santa Catalina Thomas.

Y es que estos espacios, entre los que se cuentan 8 conventos fueron auténticos lugares de conocimiento, enseñanza y formación para las mujeres de diferentes épocas que accedían a los mismos para llevar una vida retirada que les permitía cultivar sus facetas artísticas y espirituales y que no hubieran podido lograr hacerlo en prácticamente ningún otro espacio. Así pues, las obras, que van desde lo arqueológico a lo fotográfico o tecnológico, pasando por la pintura, la escultura, el mobiliario o los manuscritos, son testamento de la labor de estas mujeres que, a pesar de sus trabajos, también fueron ignoradas o, por lo menos, relegadas.

No solo hay cesiones de conventos isleños, sino que hay obras proporcionadas por la propia Seu, el Bisbat de Mallorca, el Arxiu Diocesà o el Ajuntament de Palma. En conjunto, 36 objetos conforman esta muestra que se divide en varias salas organizadas en orden cronológico, desde las primeras del mundo cristiano mallorquín hasta una época mucho más reciente.

Entre algunos de los objetos a destacar, sobresale la sala entera dedicada a la única santa de Mallorca, Catalina Thomas, del monasterio de Santa Magdalena de Palma y que tuvo un destacado papel en la sociedad y la iglesia mallorquinas del siglo XVI. Entre las piezas relacionadas con ella, llama la atención la profesión monástica, una pintura posterior que retrata el momento en el que emitió los votos de obediencia.

Imagen del manuscrito del siglo XVII, de 700 páginas, de sor Anna Maria del Santíssim Sagrament.

Otras piezas a destacar son la caixa de novícia, cedida por el convento de Santa Clara y que era la caja en la que la futura monja llevaba la dote que debía aportar a cambio de poder acceder a su nueva vida conventual. Y, sin duda, no es menos llamativo el manuscrito de sor Anna Maria del Santíssim Sagrament, cedido por el Arxiu Diocesà de Mallorca, que data de los años 1686 a 1690 y que, con sus 746 páginas, reúne las reflexiones de su autora sobre el libro Amic i Amat de Ramon Llull. Todos estos tesoros se podrán ver en Palma hasta 2026.