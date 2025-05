Rosa Planas: «He llegado a una edad en la que creo más en lo que no veo que en lo que veo»

El misticismo, asegura la filóloga e investigadora Rosa Planas (Palma, 1957), es «un fenómeno que no tiene tiempo, espacio ni nación; no tiene nacionalidad ni religión concreta, pues se ha experimentado por determinadas personas durante toda la historia de la humanidad». Por eso, ante un tema tan complejo y extenso, Planas ha dedicado su nuevo ensayo a repasar la historia de las mujeres místicas de la Isla. Así se titula, precisamente, el libro en cuestión: Místiques mallorquines (Lleonard Muntaner). La presentación será este miércoles, a las 19.00 horas, en la Biblioteca de Cort. Participarán en el acto Gabriel Amengual Coll, presidente de la Fundació Parresia, y Juanjo Soler, historiador del arte.

El volumen, que pertenece a la colección Tornaveu, aborda pues el misticismo que, puntualiza la autora, es «difícil de clasificar». «No es una ciencia, aunque lo llamen la ciencia del amor o la teología del amor en un intento de racionalizarlo. Y es que el misticismo, aunque es fácil de reconocer, es difícil de clasificar porque no todos los místicos y místicas son iguales ni se producen en las mismas circunstancias. Al fin y al cabo, es algo espontáneo, aunque se ha estudiado de forma racional y, desde luego, este libro no es el primero ni será el último».

Respecto a centrarse en las mujeres mallorquinas, lo tiene claro: «son las grandes olvidadas». «Son personajes que han tenido una importancia muy destacable dentro de la historia y, no sabemos por qué, o sí lo sabemos, han pasado sin pena ni gloria», lamenta. Así, por ejemplo, repasa la historia de Madre Alberta, Santa Caterina Tomàs o sor Anna Maria del Santíssim Sagrament, por citar algunas.

Son historias, apunta, que conocemos gracias a los testimonios, que siempre son hombres. «Las religiosas estaban obligadas a tener un confesor, un director espiritual, quien, en un momento dado, al ver las cualidades o los fenómenos sobrenaturales que sufrían las mujeres, los recogían, ponían por escrito y los transmitían. Y son hombres porque las mujeres no tenían, ni la tienen hoy, autoridad en la Iglesia. Eso no quita que no fueran importantes para el pueblo, por ejemplo, pues a ellas acudían muchos para encontrar consuelo, pedir consejo o incluso informarse o preguntar sobre el futuro. Por ejemplo, sabemos que sor Anna Maria del Santíssim Sagrament, ante el peligro de la invasión francesa, auguró que no hacía falta movilizar a nadie porque la Mare de Déu evitaría que los barcos llegaran a la Isla. Efectivamente, algo, digámoslo la Mare de Déu o un fenómeno atmosférico evitó que eso ocurriera, tal y como ella había predicho. Las biografías de estas místicas recogen esos dones o cualidades tan especiales», relata.

Sobre si el misticismo es cosa del pasado, Planas se muestra tajante: «El misticismo existe desde siempre, porque desde siempre ha existido el alma humana. Somos algo más que carne, tenemos un espíritu, que podemos escuchar o no. Misticismo no quiere decir contemplarse el ombligo ni ponerse en un confort, al contrario: es algo muy duro porque para llegar a un estado místico tienes que desnudarte a ti mismo, tus sensaciones, tu egoísmo; tienes que salir de todo esto para ir hacia el Otro, el Otro en mayúsculas, que podemos decir que es Dios o una divinidad», razona.

A nivel personal, Planas reconoce que «he llegado a una edad en la que creo más en lo que no veo que en lo que veo, porque lo que veo son pantallas, mentiras, cosas horribles, mucho photoshop en la vida, no solo en las fotografías, sino en la sociedad. Vivimos en la época del photoshop, de las apariencias. En este sentido, creo más en las manifestaciones interiores que no exteriores. Evelyn Underhill lo describió muy bien: los místicos son aventureros del espíritu, viajeros que viajan al país del alma y allí encuentran muchas cosas. Así, las mallorquinas que aquí cito emprendieron un viaje a su alma, pero de forma muy distinta: desde la manera más contemplativa de Margarida Amengual, de Costitx, hasta Alberta Giménez, fundadora de Madre Alberta, con una práctica más social; como Elisabet Cifre de Colonya, fundadora del colegio de la Criança de Palma, uno de los primeros femeninos que hubo en toda Europa, algo que, dicho sea de paso, desgraciadamente parece que hemos olvidado».