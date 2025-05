‘La Isla de contraste’, Slim Hanzo onvierte en rap la gentrificación de Mallorca

«En Serralta un yonki duerme debajo de un banco y a dos calles hay un sueco con seis ceros en un banco... Mierda, me voy a tener que ir de aquí, de la isla del contraste donde yo nací». La letra del nuevo tema del rapero Slim Hanzo con música The Provider resuena como un eco desde el sábado 10 de mayo en Mallorca, cuando los artistas lanzaron el single La isla de contrastes en todas las plataformas.

Hablamos con Miquel Seguí (Slim Hanzo) el músico graduado en Filosofía que ha tocado la clave del éxito. En 2023 sacó su primer EP De Primer Orden y ya prepara uno nuevo con The Provider y Lil Keeyn. «Vamos a explorar estilos de hip hop de la costa oeste, manteniendo el mismo sentido crítico en las letras», avanza.

El éxito de su single La isla del contraste le ha cogido por sorpresa. Su letra surge de la realidad que vive a diario en su barriada de toda la vida, el Camp del Serralta, junto a Santa Catalina, en Palma. En pleno debate sobre la masificación turística y la gentrificación, los versos del músico filósofo han dado en el clavo y son muchos los que sintiéndose identificados la comparten como un himno.

«La idea de este tema salió hace como un año por las situaciones que he vivido en mi barrio. La gentrificación, los problemas de la vivienda… A mí me ha pasado que cuando voy a un negocio la mayoría son de gente externa del barrio, normalmente extranjera del norte de Europa. Fui a una tienda de segunda mano a vender una ropa de mi madre, que me había pedido un favor, y sentí que me trataban como a un ladrón. Parece una tontería pero me tocó mucho. Es una zona en la que yo aún de adolescente paseaba y conocía a la gente de los bares. Es un claro ejemplo de la sustitución cultural que vivimos», relata el productor y rapero que hoy tiene 25 años. The Provider hizo los arreglos musicales y Cheezy Films ha rodado y producido un vídeo que se mueve por tres escenarios: la plaza Serralta, el Arenal y Estellencs.

«Ahora en mi barrio no puedes ni tomarte un café, hasta ese punto hemos llegado. Quedan algunos locales específicos con precios populares pero son pocos y en la calle Fábrica casi te cobran por pisar. Escribí la letra del tema en un solo día y con mi amigo, The Provider, probamos sus instrumentales. En un día grabamos la primera demo y ahora, más recientemente, sacamos la versión definitiva y nos pusimos con el vídeo. No hemos forzado nada. Ha sido muy orgánico», explica.

Graduado en Filosofía por la UIB, el músico es también productor y técnico superior de sonido. «Mi visión es humilde y subjetiva. La letra no tiene consignas políticas como las letras que podrían haber hecho raperos como Valtònyc, Pablo Hasel o los Chicos del Maíz, que están dedicados a un rap más político. Ojalá el mensaje de La isla del contraste llegue, no solo a Mallorca, sino a toda la comunidad hispanohablante, a la mayor gente posible. Próximamente lanzaremos también al versión en catalán», avanza.

Miguel Seguí cuenta cómo la filosofía le ha ayudado a mejorar personal y musicalmente: «Me ha dado una forma muy distinta de ver el mundo. Diría que me ha hecho madurar, tanto personalmente como líricamente, las letras son ahora más maduras». Opina que «la filosofía premia la creatividad, porque al fin y al cabo busca unir campos semánticos o del saber que de primeras no tienen puntos de relación. Me ha dado una forma de ver la creatividad, la estética y el arte. La isla del contraste es un ejemplo de eso», concluye.