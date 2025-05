Atmósferas inquietantes y personajes que viven al margen pueblan los premiados cuentos de Irene Zurrón

Los ocho relatos que conforman Un gat negre al jardí (L’altra Editorial) comparten, según el jurado del Premi Documenta, imágenes y atmósferas, siempre inquietantes aunque con un punto de nostalgia, con personajes que se esfuerzan hasta el absurdo por adaptarse a su realidad y para entender los mecanismos de las relaciones con los demás. Su autora, Irene Zurrón (Palma, 1990), reconoce que, después de tantos análisis y comentarios de los lectores, que hacen que todas esas historias ya no sean suyas, sino de ellos, «será que es verdad, porque es algo que se ha ido repitiendo».

Sea como fuere, lo que sí tiene claro la autora, que trabaja como profesora sustituta en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es que el libro surgió a raíz de un cuento concreto: Closca de tortuga. La historia emerge de la imagen del caparazón de la tortuga que, según la tradición china, calentaban para, a continuación, hacer una lectura a partir de sus grietas, como quien lee las líneas de una mano. «Esa estética del futuro, de la adivinación, también me cautiva, aunque no crea en este tipo de cosas, sí me llaman la atención a nivel de metáfora. De hecho, está muy ligado al gato negro, al que con frecuencia atribuimos el poder de la profecía, de predecir lo que va a ocurrir», explica.

Así, a partir de Closca de tortuga, situado en medio del volumen, «fueron saliendo los distintos temas que desembocaron en otros relatos». Aunque es cierto, admite, que tenía ese imaginario en mente: la idea del gato negro, como símbolo del «estigma que pesa sobre él», a partir de lo que fue creando «personajes que viven al margen».

Condicionamiento

«Me interesa ese condicionamiento que hace que la mirada no sea neutra; ese peso que recae sobre la gente, construyendo así un relato que se va hilando a lo largo de tradiciones, leyendas, rondalles... Me gusta analizar esa herencia, de cómo los relatos configuran la percepción sobre las personas y la realidad. Por otra parte, también me atrae la estética del futuro, en el sentido de cómo imaginan el futuro los personajes y en qué medida el lugar en el que han crecido determina la dirección de sus vidas».

Otra imagen importante que aparece en el volumen es la casa con jardín, que representa el sueño de algunos personajes que se visualizan así en el futuro. La propia escritora confiesa que «durante parte de mi vida he idealizado algunos lugares, como los pueblos; nunca he vivido en uno, pero siempre he pensado que de mayor me gustaría vivir en una casita con patio en la Serra de Tramuntana. Por eso, hay personajes que tienen un sueño parecido y que funciona por la imposibilidad de llegar a ello, ya sea por tema económico o por otras decisiones que han tomado, como me ha pasado a mí: he tomado decisiones que me han conducido a otros lugares, aunque eso no quiere decir que no haya sido o no sea feliz. Por ello, el cuento que cierra el libro tiene un desenlace positivo, a pesar de que la protagonista no ha llegado donde quería. Y es que te das cuenta de que, a veces, aquella vida feliz que imaginabas, de forma concreta, puede ir tomando otras formas».

Esa multiplicidad de posibilidades son las que va explorando Zurrón a través de las distintas historias. «Lo bueno de los cuentos es que puedes imaginar muchos finales diferentes, mientras que en la novela solo tienes uno y, aunque puedas dejarlo abierto, determina la obra porque la reconfigura. Según cómo termine, el lector tendrá una impresión global. Aquí he podido imaginar ocho posibles finales», compara.

Por otra parte, algunos de esos «personajes que viven al margen» forman parte del colectivo LGTBIQ+. En este sentido, Zurrón quería denunciar que «en este tipo de ficciones nunca salen bien parados, con mujeres adúlteras o con deseos que no encajan con lo que dictamina la sociedad o incluso acaban suicidándose, cuando en realidad hay muchas posibilidades, tanto en la vida real como en la literatura».

Historias, personajes y atmósferas que se presentan y entremezclan con referencias tan variopintas como la película Niágara (1953), de Henry Hathaway; la canción Wannabe (1996), de las Spice Girls; la serie Twin Peaks (1990), de David Lynch y Mark Frost; la canción El puente (1968), de Los Mismos o los poemas D’un cactus e Impressió, de Maria Antònia Salvà o Pluja, Aspiració, Maror y Novell esplet de cançons, de Emília Sureda.