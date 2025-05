Bad Bunny actuará 12 veces en España y 6 de los conciertos ya han colgado el cartel de 'todo vendido'

El puertorriqueño Bad Bunny ha sumado otras dos fechas a los 10 conciertos que ya tenía planeados para España, el 14 y 15 de junio de 2026 en Madrid. Además, ha colgado el cartel de «todo vendido» en 6 de las fechas.

Así, el Riyadh Air Metropolitano de Madrid será testigo los días 30 y 31 de mayo y los 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio de 2026 de la gira «Debí tirar más fotos», que también recalará el 22 y el 23 de mayo en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Con este nuevo anuncio, el reguetonero supera las cuatro citas que agotó la colombiana Karol G el pasado julio de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu, cuando reunió a 65.000 asistentes diarios. El Riyadh Air Metropolitano de Madrid tiene capacidad aproximada para acoger a 55.000 personas.

El lunes de esta semana, el artista anunció tres conciertos en España, uno en Barcelona y dos en Madrid, cuya preventa se abría este jueves al mediodía para colgar el cartel de «todo vendido» a las pocas horas.

En 2018 Bad Bunny volvía a Europa por segundo año consecutivo protagonizando casi una veintena de conciertos en España desde el 13 de julio hasta el 5 de agosto, cuando su mayor logro fue conquistar el mercado estadounidense con recitales en recintos como el American Airlines Arena de Miami o el Forum en Los Angeles y hacer un «sold out» en su natal Puerto Rico con 25.000 personas.

En redes sociales, algunos usuarios que acudieron a esos conciertos en España recuerdan el precio de las entradas, que no superaba los 30 euros, frente a los casi 600 euros que alcanzan algunas de las entradas de esta gira. Live Nation explica a los usuarios que están en la cola virtual para acceder a la compra que los precios de las entradas se han fijado por adelantado para cada gira, de 83,80 euros a 555 euros.

En 2018, con tan solo dos años de trayectoria, Bad Bunny había logrado colaboraciones con artistas latinos de renombre como Enrique Iglesias, J Balvin, Daddy Yankee, Maluma y Nicky Jam, así como con Cardi B o Drake.

Sin embargo, su carrera musical había empezado mucho antes, en 2013, cuando publicó en SoundCloud canciones como «013», «Get», «Tentación» o «Solo avísame». No fue hasta 2016 cuando comenzó a ganar reconocimiento con sus canciones «Diles» y «Soy Peor», o «Krippy Kush» y «Mayores» —con Becky G—, de 2017.

Ahora, en 2025, el artista acumula más de 81 millones de oyentes únicamente en la plataforma de audio en «streaming» Spotify.

«Debí tirar más fotos», el álbum que presentará hasta en 12 ocasiones en los recintos españoles, se trata de la obra más reivindicativa del trapero boricua, en la que a través de 17 canciones en las que mezcla reguetón con música tradicional de Puerto Rico, hace una defensa de su tierra, de sus raíces, de su cultura y géneros musicales.

Precisamente, en una de las canciones que componen el álbum «Lo que le pasó a Hawaii», el artista le canta a su país: «Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no suelte' la bandera ni olvide' el lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái».

Bad Bunny cerró el acto de campaña del partido Alianza de País, ante más de 50.000 personas, junto con el artista Residente, con el objetivo de triunfar en las elecciones del 5 de noviembre en Puerto Rico.