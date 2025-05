Es Baluard lidera el proyecto Biennal B que aglutina a 20 instituciones isleñas

Cuando David Barro desembarcó en Es Baluard como su nuevo director el año pasado aseguró que uno de sus objetivos era que el museo fuera un referente que excediera la labor de mero lugar expositivo. Decirlo y hacerlo son cosas muy diferentes, pero la verdad es que parece estar lográndolo. Y es que este viernes el gallego presentó la Biennal B, un ambicioso proyecto que aglutina a 13 municipios de Mallorca y 20 instituciones isleñas y tiene al centro de Palma como el buque insignia de una iniciativa que busca conformar un espacio de reflexión que una retos actuales desde ámbitos muy distintos como el arte, la ciencia, la artesanía o el diseño.

Acompañado por Mercedes Martín, meteoróloga que además presenta El Tiempo en Antena 3 y que codirige la Biennal B, además de Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura del Govern, y Antònia Roca, consellera de Cultura y vicepresidenta del Consell de Mallorca, Barro introdujo ayer en sociedad la Biennal B como una manera de «afianzar la singularidad del contexto» balear, para lo cual no solo es importante la participación de varias instituciones isleñas, sino también hacer presente las idiosincrasias propias de Mallorca desde diferentes ópticas.

Por esta razón, Martín explicó que «necesitamos soluciones innovadoras para enfrentarnos a los desafíos de hoy en día». Y ello desde varios ejes que van desde el cultural, el natural, el económico y el social. Es por esta razón que «el intento es generar un mismo espacio en el que se puedan hablar de temas concretos desde ámbitos distintos».

Así pues, Biennal B busca tender puentes entre arte, ciencia, artes humanísticas, artes visuales, artesanía, arquitectura, diseño, etcétera, y para ello contará con una veintena de instituciones de un total de 13 municipios de Mallorca que serán las sedes de los diferentes proyectos que irán vertebrando la Biennal.

Los espacios son varios. En Palma, por ejemplo, el propio Es Baluard suma fuerzas con la Fundació Pilar i Joan Miró, el Casal Solleric, Can Balaguer y Casa Planas. En Manacor será su Museu d’Història. En Llucmajor la Fundació Toni Catany; en Inca el Museu del Calçat i de la Indústria. En Pollença el Museu de Pollença, Coster Art i Natura y la Esglèsia del Convent de Santo Domingo. En Sóller el Museu de la Mar, el Museu Balear de Ciències Naturals i Can Prunera. La Casa de Cultura de Santanyí; las Salines d’Es Trenc de Campos; el Castell de Capdepera; el CCA de Andratx; el Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem; el Monasteri de Bellpuig de Artà; y el Casal Son Tugores de Alaró.

A su vez, habrá acciones específicas de diferente índole como un hub de cultura y ciencia ciudadana y la iniciativa Suelo Mallorca. Otro gran evento será el Congreso Internacional de arte, cultura y ciencia de la Biennal B que será los días 7 y 8 de noviembre en el Aljub de Es Baluard.

Todo ello aunando el enfoque artístico y científico de la Biennal con el objetivo de dejar una huella positiva en el territorio a través de indicadores que evaluarán áreas como la conservación del patrimonio, la transmisión de saberes tradicionales, el impacto cultural, la participación ciudadana, el impacto social, la percepción y la memoria colectivas, entre otras.