‘Diario íntimo de una actriz’, el documental sobre Montserrat Prous, se estrena en FlixOlé

A partir de este viernes 9 de mayo, otra cinta mallorquina estará al alcance del público de la plataforma de streaming FlixOlé. Se trata de Diario íntimo de una actriz, filme dirigido por el isleño Javier Pueyo y producido por el también balear Jaume Carrió, ganador de un Goya por el cortometraje Woody & Woody (realizado junto a Laura Gost).

El documental analiza la carrera de la actriz Montserrat Prous, intérprete catalana muy prolífica entre los años 60 y 80, que a lo largo de su trayectoria intervino en multitud de géneros cinematográficos, siendo el terror uno de sus campos de acción habituales. Prous llegó a ser una de las musas de cineastas como Jesús Franco, con quien trabajó en películas consideradas hoy de culto como Los ojos siniestros del Dr. Orloff (1973) o Un silencio de tumba (1972).

Al llegar a los años 90, Prous dejó el cine y no se puso delante de una cámara hasta que el mallorquín Javier Pueyo decidió hacer un documental hablando sobre su figura. El propio director destaca que él mismo es un aficionado al cine de Jesús Franco y que «su etapa con Montserrat es sin duda una de mis favoritas de su extensa filmografía. Ella me parece una actriz todoterreno, que supo brillar no sólo en el terror, también en comedias, thrillers o en el teatro musical». Sobre el hecho de que ella aceptara la propuesta, para Pueyo es «un verdadero honor».

El documental se estrenó en el SITGES-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, y luego pasó por el Atlàntida Mallorca Film Fest, entre otros certámenes de España, Colombia o Uruguay. Ahora, Pueyo valora su añadido al catálogo de FlixOlé: «Es el lugar perfecto para este documental estar en un catálogo lleno de películas de Jesús Franco, Paul Naschy, Lucio Fulci o Dario Argento», juzga el isleño.