Luciano Espinosa: «Hay que presionar porque los poderes no cambian por sí solos»

A partir de las 19.00 horas de mañana, en Can Tàpera (Fundació Sa Nostra) tiene lugar la última jornada de la temporada primaveral del ciclo Sa Nostra Conversa. En esta ocasión, será la naturaleza la que tome la palabra en boca de Luciano Espinosa y Anna Travest. El filósofo especializado, entre otras temáticas, en filosofía de la naturaleza o ecofilosofía, conversará junto a la doctora en biología sobre el que es, parafraseando a Ortega y Gasset, «el tema de nuestro tiempo»: la ecología y los problemas derivados de la crisis medioambiental.

¿Hay suficiente concienciación social acerca de la problemática medioambiental?

—Ha ido creciendo y los negacionistas cada vez son menos, pero de la teoría no se ha pasado a la práctica. Debemos cambiar el modelo de producción y consumo. La situación es preocupante, porque la crisis medioambiental es el tema de nuestro tiempo porque afecta a toda la humanidad y vuelve más complicadas situaciones ya de por sí difíciles como las políticas, económicas o geopolíticas. Las hace empeorar sustancialmente. Hacen falta medidas más radicales porque el tiempo se acaba no para arreglar esto, que no se puede, pero sí para que las consecuencias sean menos graves.

¿Debe la filosofía tener una actitud prescriptiva en este caso o reflexionar desde la barrera?

—Filosofar siempre ha sido pensar el presente, lo que significa estar atentos a lo que nos ocurre. Miramos hacia atrás para tomar herramientas conceptuales, pero no para aplicarlas, sino para animar a la reflexión. Es obvio que la filosofía no va a arreglar nada, pero puede ayudar a hacer ver problemas y puede ejercer un papel de conexión y difusión. La filosofía ha de estar involucrada y podría reflexionar desde la ética y la filosofía política.

¿Cuál es la relación de la naturaleza y los seres humanos?

—Siempre han estado sumamente unidos, pero desde la Modernidad, el capitalismo y otros cambios históricos, la naturaleza es materia de explotación, un depósito para obtener recursos y beneficios. No es lo mismo decir que es un recurso a que sean bienes comunes, como el aire o el agua. Hay que pasar de la visión dominadora, cosificadora, que convierte a la naturaleza en algo inerte y material, a nuestra caprichosa disposición, a verla como la condición sin la cual no podemos existir. Entendemos el progreso solo como rentabilidad y beneficio, pero podríamos verlo como algo para garantizar la convivencia y la redistribución de bienes. Así evitaríamos el suicidio al que vamos.

¿Cree que se mantiene el dualismo que separa lo natural de lo humano?

—A nivel general seguimos siendo dualistas casi sin darnos cuenta, igual que seguimos siendo newtonianos. Nuestro pensamiento está vinculado al dualismo y por eso decimos que ‘tenemos un cuerpo’ en lugar de que ‘somos un cuerpo’. Somos seres naturales, hijos del cosmos, en un sentido literal y poético. Sí, tenemos una capacidad simbólica y cognitiva desarrollada y tenemos rasgos nuestros específicos, pero somos inconcebibles sin eso que llamamos naturaleza.

¿Cuál diría que es la relación idónea entre técnica y naturaleza?

—La técnica es consustancial a la vida humana, por lo que posiciones tecnófobas serían estúpidas. Ahora bien, pensar que la técnica lo define todo es grave y los nuevos descubrimientos no van a solucionarlo todo. Creer que la técnica se basta sola y lo resuelve todo es estar muy equivocado.

¿A la gente en general le cuesta relacionar el uso cotidiano de la tecnología y su impacto medioambiental?

—Sí, porque nos han vendido la moto. Las grandes tecnológicas dan servicios gratuitos y a cambio se quedan con todos nuestros datos. La IA, que ha dado un salto brutal, hizo una campaña tremenda que parecía que iba a resolverlo todo. El mundo digital, por ejemplo, consume entre el 3 y el 4% de la energía mundial, pero el lenguaje nos engaña al decir que está en la nube.

Ante esta situación, ¿dónde cree que recae la responsabilidad?

—Hay un poco de todo. Nos dan servicios, nos regalan cosas, aunque pagamos un precio y esto nos sirve de soborno. Individualmente poco podemos hacer, por lo que la responsabilidad mayor no está en los ciudadanos, sino en las élites, pero partiendo del hecho de que hay resposnabilidades diferentes y cada uno ha de asumir la propia y luego demandar a la clase dominante que sean más conscientes. Hay que presionar porque los poderes no cambian por sí solos o sin movimientos ciudadanos. Aquellos a los que les va muy bien no van a cambiar de ruta.