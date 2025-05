Catalina Solivellas, Albert Pinya y Xim Izquierdo, en el thriller distópico y feminista de los Hermanos Sepúlveda

En un futuro no muy lejano, una asociación llamada Idilia se dedica a reclutar niños con altas capacidades intelectuales para construir un futuro mejor. Treinta años después de la llegada de esta fundación a España, Diana Leiva se ha convertido en un referente tras escribir un manifiesto que fue fundamental para que la humanidad legislara contra el mal uso de las Inteligencias Artificiales. Sin embargo, durante los últimos años, la mujer ha decidido recluirse en una de las habitaciones de Idilia por voluntad propia.

Este es el argumento de IDILIA, el primer largometraje de los mallorquines José Taltavull Sepúlveda y Javier Canales Sepúlveda, que firman como Hermanos Sepúlveda. La cinta, producida por Viejo Lobo Films, se ha estrenado este sábado en el auditorio de Azkuna Zentroa, como parte de la 31 edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao (FANT).

La ficción cuenta con un reparto liderado por Norma Ruiz (La que se avecina, Señor, dame paciencia) y Andrew Tarbet (Exodus: Gods and Kings’, The Promise), acompañados por Eva Isanta (Aquí no hay quien viva, La que se avecina), Raúl Prieto (La chica de nieve, El cuerpo en llamas), Alfons Nieto (El gran salto), Catalina Solivellas (quien fuera delegada de Cultura del Govern entre 2019 y 2023 y estuvo nominada a un Goya en 2013 por su papel en Los niños salvajes), Javier Coromina ([REC]), Daniel Fuster (Loli Tormenta, la primera y última comedia de Agustí Villaronga), Borja Tous (Es Gegant des Vedrà i altres rondaies) y Sandrine Penda.

Solivellas no es el único nombre mallorquín que figura en los créditos. La dirección de arte, por ejemplo, se complementa con las piezas cerámicas de Joan Català Roig, las obras visuales de Albert Pinya y los textiles artesanales de Sylvia Sánchez, elaborados con lana natural, aportando una estética circular y sensorial. El vestuario, a cargo de Carlos Marán y Marta Gil, junto con la colaboración de Rosa Esteva (fundadora de la firma Cortana), combina «sofisticación y lógica futurista para marcar el contraste entre los personajes».

La propuesta visual, detallan, se refuerza con el trabajo del diseñador Xim Izquierdo, referente en el uso de la inteligencia artificial para crear más de 5.000 imágenes estáticas y 1.800 clips de vídeo que construyen el universo exterior de la historia. El diseño gráfico está firmado por el multipremiado Studio Roses, y la banda sonora original ha sido compuesta por Elias Fabré, quien ha trazado «un mapa sonoro emocional para la protagonista.» El tema principal corre a cargo de Niño de Elche, «aportando un cierre poético y desgarrador al filme».

Además, esta película «futurista e intimista» que reflexiona sobre la relación entre los humanos y la Inteligencia Artificial está rodada en una localización que ha sido diseñada por el estudio de arquitectura Ohlab, también de Mallorca.