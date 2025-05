Los retos de la industria musical, a debate en las jornadas ‘MLNight PRO’

Es Baluard Museu d’Art Contemporani se ha convertido este viernes ayer en el epicentro de la industria musical local e internacional con la celebración de las primeras jornadas MLNights PRO, un evento gratuito organizado dentro del ciclo Mallorca Live Nights. Asistieron profesionales del sector, tanto de las Islas como de fuera, que protagonizaron charlas, mesas redondas y una clase magistral que pusieron sobre la mesa cuestiones cruciales para el panorama actual.

La jornada comenzó con dos mesas redondas. La primera, titulada La mujer y el liderazgo cultural. Rompiendo techos de cristal, ha reunido a la promotora y activista cultural Ana Espina, la responsable de relaciones públicas de Live Nation España, Ana Gómez, y promotora de eventos autónoma Amanda Brunet. Las tres coincidieron en la importancia de empoderar a las mujeres en un ámbito cultural históricamente dominado por hombres y destacaron los avances conseguidos en la última década, pero también señalaron los retos que aún quedan por superar.

En paralelo, se celebró la mesa sobre la obra del poeta Josep Maria Llompart, en la que participaron la cantante y compositora Miquela Lladó, la glosadora Cati Eva Canyelles y la doctora en Filología Pilar Arnau, especialista en la obra de Llompart, del cual este año se conmemora el centenario de su nacimiento.

La jornada también ha contado con una clase magistral sobre las plataformas digitales y la difusión del trabajo artístico en redes a cargo de Ana Doñoro, de Pulso Studio. El evento ha culminado con un showcase en vivo de Goran Levi y actuaciones de C. Turtle, The Mirror Three, The Ripples y Aina Losange.