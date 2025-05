La cadena de librerías La Central se interesa por La Biblioteca de Babel

La Central, la conocida cadena de librerías con sedes en Madrid y Barcelona, estaría interesada en desembarcar en Palma. El año pasado, la empresa que pertenece al Grupo Feltrinelli, propietario de la editorial Anagrama, se puso en contacto con La Biblioteca de Babel, considerada por The Guardian como una de las 20 mejores del mundo, aunque su dueño, JoséLuis Martínez, explica a este diario que no llegaron a fructificar y que en la actualidad no hay «conversaciones activas».

Este interés de La Central por desembarcar en Palma coincide con una búsqueda activa por parte de la empresa por expandir su red de locales. De hecho, La Central buscaba una nueva tienda en Madrid, donde ya poseen dos librerías (La Central de Callao y La Central del Museo Reina Sofía), pero finalmente se decantaron por abrir una tercera sucursal en Barcelona, donde se sumará antes del verano a las ya existentes en calle Mallorca y la del Raval. Este nuevo establecimiento, será la quinta en el país y estará en la calle Consell de Cent. La Central nació en 1996 cuando abrieron la primera librería en Barcelona. Desde 2012 se sumó al accionariado de La Central el Grupo Feltrinelli, propietario de Anagrama desde 2010. Conversaciones Según varias fuentes consultadas por este diario, el interés por La Central no solo es real, sino que además se habría concretado en un acuerdo o, por lo menos, en negociaciones que estarían ahora activas. No obstante, Martínez desmiente todo esto a este diario, aunque es conocido su interés por vender La Biblioteca de Babel. En el caso de desembarcar en Palma sería la cuarta cadena que se instala en la Isla junto a Agapea, Fnac y Casa del Libro. La primera de ellas lo hizo en 2012 con el establecimiento en Marqués de Fontsanta; la segunda, en la calle Sant Miquel, abrió en 2019; y, finalmente, en la Avinguda Alexandre Rosselló, hizo lo propio en 2020 la última. Desde el Gremi de Llibreters explican que darían la bienvenida a La Central. Es Miquel Ferrer, presidente del gremio y copropietario de Rata Corner y Little Rata, quien detalla que el interés de La Central demuestra «que Palma es una ciudad dinámica con librerías y espacios dedicados al libro». Más allá de esto, Ferrer comenta que el Gremi no tiene como tal una valoración sobre cómo podría impactar una hipotética apertura de una sucursal de La Central en Palma y recuerda que cuando las otras grandes cadenas hicieron lo propio en sus respectivos años «no afectaron, en principio, a las otras librerías», en referencia a las más pequeñas, independientes y especializadas. De momento este interés de La Central por abrir en Palma parece no haberse concretado, pero los intereses de expansión de la cadena son obvios y manifiestos –prueba de ello es la inminente inauguración en Barcelona de su tercer local–, por lo que no sería de extrañar que Mallorca deba hacer hueco para un nuevo inquilino en el mapa librero de su capital.