Mayo arranca con un ecléctico cartel de actividades que incluye el Rata Market, conciertos y obras de teatro

El estreno de mayo, que siempre llega con el festivo del Día del Trabajador, coincide con una agenda de planes de ocio muy variados, sin que destaque uno por encima de los otros. Y es que para este fin de semana que para algunos empezó ayer jueves hay propuestas para todos los gustos: música, teatro, mercadillos y ocio familiar.

Ocio familiar

El Rata Market, organizado por Rata Cultura -los responsables de las librerías Rata Corner y Little Rata, ubicadas justo delante del cine Rívoli de Palma- llega por primera vez a Andratx este sábado y domingo en el Castell de Son Mas, sede del ayuntamiento de la localidad.

Conciertos

La Orquestra Simfònica de les Illes Balears continúa con su temporada de conciertos en el Auditòrium de Palma con un recital centrado en los célebres compositores Manuel de Falla y Serguéi Rajmáninov. En esta ocasión, el concierto estará dirigido por Pablo Mielgo y contará con el pianista solista Dmitry Shishkin. Por otro lado, el Auditòrium de Palma acoge también a Harmonie Ensemble para repasar con el espectáculo Solo Adagios de una selección de los tiempos lentos más conocidos y populares de toda la historia de la música clásica.

En Trui Teatre, por su parte, es la Jimenos Band la que hará las delicias de los asistentes a este homenaje a los mejores maestros de la música española. A través de la música en vivo y el humor que caracteriza a la formación, la Jimenos Band repasará a Serrat, Luis Eduardo Aute, Manolo Garcia, Raphael, Perales, Carlos Cano, La Cabra Mecánica, Víctor Manuel, Sabina y mucho más.

Mientras, en Es Gremi tenemos una triple cita de rock. Los andaluces Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, quienes se lanzan en una gira para presentar Bolsa amarilla y piedra potente; por otro lado, los homenajes a Green Day y System of a Down protagoizarán la velada de Green Land y The Ugly Bitches; y por último, el rock argentino de Las pastillas del abuelo pondrá el broche a un fin de semana muy rockero en Es Gremi.

No se quedan atrás en La Movida, donde el homenaje a La Oreja de Van Gogh a cargo de la banda tributo Mil Rosas Para Ti será la mitad del finde viéndose este completado por la actuación de la propia La Movida Band, que repasará un repertorio en el que destacan temas como Chiquilla (Seguridad Social), En algún lugar (Duncan Dhu), o Cadillac solitario (Loquillo), entre otros.

La cartelera musical la cierra la quinta edición del FestMusic, que echa a andar este 3 de mayo con la pianista Margherita Santi, directora del Festival Herbst de Verona y que interpretará las Fantasías de Mozart, Chopin, Beethoven y Schumann.

Teatro

El Teatre Principal d'Inca hace subir al escenario a Manuel Fraga de la mano de la obra Iribarne, de Esther F. Carrodeguas, una obra que aborda la figura del político gallego Manuel Fraga y la historia política reciente de España con un discurso anticapitalista y muchas ganas de molestar.

Viajamos de vuelta a Palma, al Teatre Principal de Ciutat, para asistir a Els darrers dies, de Marta Barceló, una obra que habla sobre la vejez y la muerte digna y que está dirigida por Xavi Núñez y con un elenco formado por Alexandra Palomo, Carme Gonzàlez, Karen Codina y Sergio Baos.

Y en el Teatre del Mar, por otro lado, es Ibers, una comedia que destapa la hipocresía y la lucha de poder dentro del ámbito académico, con Pep Selles, Pepa Miralles y Andrea Juan que conforman el elenco protagonista.

Danza

Para los amantes del baile es el Festival PalmaDansa el que llega con fuerza a los últimos días de su edición de este año. Con varias propuestas repartidas por los días del finde y por varios espacios de la ciudad, PalmaDansa hará mover los lugares a través de la danza contemporánea de sus propuestas.

Poesía

Por otro lado, otra opción es el ciclo poético Versud, convocado por la Fundació Mallorca Literària, que contará en concreto el día 3 de mayo con La palabra de Miquel Costa i Llobera en un itinerario a través del poema La deja del genio griego, en su 125 aniversario. En la primera parte, recorreremos Ses Païsses y les coves d’Artà, dos de los escenarios donde transcurre la acción del poema a través de dos guías, Miquel Àngel Adrover y Pilar Garcias. La conclusión más emocionante será mirando el mar mediterráneo, con el concierto en la punta de Canyamel de Nuredduna, de Magí Garcías.

Magia

La última de las propuestas del finde es el Festival de Magia Fat i Fat Mallorca, que recala en Can Balaguer y el Teatre Xesc Forteza con un arranque este fin de semana en el que los espectáculos 1, 2, 3...¡Magia! y Circo del señor Julián, en el Teatre Principal d’Inca, Teatre Principal de Santanyí, Audiori de Porreres, Teatre d’Andratx, Teatre de Calvià y Claustre del Convent de Muro. El segundo fin de semana se celebrará en Palma, con más espectáculos, charlas y actividades.