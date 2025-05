Unas «bucólicas» rutas teatralizadas para celebrar a Carme Riera

Te deix, amor, la mar com a penyora, la obra que dio a conocer a Carme Riera, una de las autoras más importantes de nuestras letras, cumple medio siglo. Para celebrarlo, el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) organiza un amplio programa de actividades que arranca este mismo fin de semana en forma de rutas teatralizadas, a cargo de la compañía Ovnipresents. Las rutas, que son gratuitas, se realizarán el sábado a las 18.00 y a las 19.00 horas, mientras que el domingo serán diurnas, a las 11.30 y a las 12.30 horas. El punto de encuentro es La Rambla número 7 y culminará en Ca n’Oleo, donde han ensayado. «Intentamos que sea algo íntimo, aunque sea recorriendo las calles atestadas de turistas», razona Ana Gago, la directora del montaje.

El espectáculo itinerante, titulado Benvolguda autora, está escrito por Miquel Mas Fiol y cuenta con la dirección de Ana Gago. Completa el equipo Lucía Luna, auxiliar de producción y regiduría, y un elenco de actores formado por Lina Mira, Pau Pascual, Rebeca del Fresno y la propia Gago. El proyecto, detalla esta última, refleja muy bien la esencia de ambos, aunque, reconoce, se nota que es ella la que se encarga de la dirección. «No diría que naíf, pero sí es cierto que mi estilo es más sensible que el de Miquel, mucho más gamberro y punki. Tal vez podríamos decir que son unas rutas más bucólicas, algo que creo que surge de mis trabajos en cine», admite Gago, que ha participado en series como Amor de cans –donde conoció a Lina Mira–. Con todo, matiza, «sin perder el sentido del humor y el tono fresco y familiar, ya que el público abraza todas las edades».

Fórmula

La fórmula de la propuesta, avanza, es la siguiente: «Un personaje, que tiene un conflicto y un objetivo, guía al público por las calles. En este caso, ese personaje es el que interpreta Pau Pascual, el nieto del que aparece en el primer cuento de Jo pos per testimoni les gavines, la segunda parte de Te deix, amor». «Aunque lo asume con la ilusión de querer parecerse a su abuelo, se encuentra en la vorágine de tomar las riendas de una editorial después de haber tenido un buen trabajo estable, por lo que ahora se ve de pronto asumido en la precariedad y no sabe dónde aferrarse», explica Pascual, que se irá encontrando con otras personalidades literarias del mundo de Riera.

Primero, con Àngela (Lina Mira), de Que hi és n’Àngela? La veterana actriz, que actúa por primera vez en un proyecto de este tipo, cuenta que «es un personaje que sostiene la historia de la protagonista, a quien coge el teléfono y le dice que sí a todo, sobre todo que sí es Àngela. Lo que ocurre es que acuerdan que Àngela la irá a visitar porque se hace pasar por su amiga, algo que no es verdad, y cae en la cuenta de que la mujer no ha apuntado bien el número al que había llamado. Así, intenta encontrar a Àngela por toda Mallorca, sin buenos resultados. Lo que quiere es explicar su versión de la historia, que alguien contacte con Carme Riera para que le dé voz propia. Si lo conseguirá o no ya lo sabrán los espectadores que vengan a ver el espectáculo», propone Mira.

Luego aparece la protagonista de No fou la passatgera dos milions, que encarna Rebeca del Fresno. «Es una extranjera que llega como representante de la llegada de la primavera a Mallorca, arrasando y trastocando a nuestro protagonista con el propósito de poner punto y final a la eterna primavera, que es muy bonita, pero también muy alérgica», desvela sobre esta mujer «con aires de actriz de la época dorada de Hollywood». Por último, Gago se mete en la piel de Maria Antònia, una enfermera que murió ahogada en el mar en 1930 y que tiene su historia en el relato Mar, amor meu, acompanyament per a sis veus.

En conjunto, el itinerario teatral comenzará como una propuesta más «alocada e histriónico», para terminar siendo algo «íntimo y melancólico», siempre queriendo acercarse a la «elegancia» que caracteriza la obra de Riera.