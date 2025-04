Amanza Smith, estrella de la serie ‘Selling Sunset’: «Cuando pinto soy libre, nadie me dice lo que tengo que hacer»

Reconocida mundialmente por su participación en el exitoso reality show de Netflix Selling Sunset, Amanza Smith (Indiana, Estados Unidos, 1976) ha sabido brillar más allá de las cámaras y los lujosos inmuebles de Los Ángeles. Aunque muchos la conocen como diseñadora de interiores y agente inmobiliaria, pocos saben que su verdadera pasión siempre ha sido el arte. Con una sensibilidad estética que trasciende pantallas y espacios, Smith ha cultivado silenciosamente su faceta como artista plástica, explorando el lienzo como una extensión de su mundo interior. Este miércoles presenta en Palma la que es su primera exposición en España, en concreto, en la Grove Gallery (Can Verí, 4), dentro de la colectiva Beyond the surface.

El público la conoce principalmente por su papel en Selling Sunset, pero no todo el mundo sabe que tiene una formación artística sólida. ¿Cómo descubrió su pasión por el arte y qué papel ha jugado en su vida desde entonces?

—Siempre me he sentido artista, desde que era muy joven he sido creativa, la chica del do it yourself [hazlo tú misma], siempre lo he hecho todo con mis manos. Crecí en un entorno donde no había mucho dinero y mis amigos tenían casas grandes y muy bonitas, y cuando volvía a casa trataba de emularlo con lo poco que tenía. Siempre he tenido esa faceta artística, es algo que está en mí.

¿Cómo le llegó la oportunidad de mostrar su trabajo?

—Realmente empecé a pintar tras una larga estancia en el hospital y dos cirugías muy complicadas, hace dos veranos. Solo podía usar el brazo izquierdo y empecé a pintar. Alguien me descubrió en Instagram, me pidió formar parte de una exposición con otros 14 artistas y vendí mi primera obra por 18.000 dólares [15.800 euros]. A partir de ahí todo ha ido escalando de manera muy rápida y estoy cumpliendo un sueño que ni siquiera sabía que tenía.

En muy poco tiempo ha tenido mucha repercusión en el mundo del arte. De hecho, acaba de llegar a Palma de una exitosa exposición en Londres.

—Así es, el arte se ha convertido en algo muy importante en mi carrera y en m vida. Para mí, en realidad, el arte es como una medicina, es terapéutico. Cuando pinto es cuando realmente mi cerebro está en calma, porque cuando no lo hago está completamente loco [risas].

¿Le sirve el arte para relajarse tras una larga jornada de rodaje en Selling Sunset? El reality es muy intenso.

—Me relajo pintando. Siempre he sido una persona muy espiritual, hace unos diez años que estoy muy metida en temas de relajación, de respiración y cosas por el estilo. Mi mente es muy hiperactiva y cuando voy a meditar mi cabeza sigue dando vueltas y haciendo mucho ruido, pienso en mil cosas y trato de relajarme, pero cuando pinto es diferente, mi mente es un silencio y me ayuda a recuperarme cuando vuelvo de rodar con mis compañeras de reparto, que están muy locas [risas].

¿Qué mensaje quiere lanzar con su obra?

—En mis cuadros lo doy todo, saco todo lo que tengo dentro de mí. Por ejemplo, algunas obras que presento en Palma son de una serie sobre robots, y no tenía pensado que así fuera, simplemente surgieron. Yo los llamo ‘botsquiats’, porque me encana Basquiat.

¿Le ha supuesto alguna dificultad que la acepten como artista al formar parte de un reality show como Selling Sunset?

—Todavía estoy lidiando con ello y a veces lo que me llega es negativo, no demasiado, porque hay gente que es más purista en este sentido, pero estoy acostumbrada, trabajo en un reality show. Realmente soy nueva en la escena del arte y seguro que mucha gente pensará que no soy una artista de verdad, pero lo que ves en mis cuadros es lo que soy, lo que ves es lo que hay.

¿Cómo definiría su estilo?

—Consistentemente inconsistente. Es como me expreso, y me ocurre lo mismo con la moda, soy muy atrevida, y de hecho necesito vender muchos cuadros porque la ropa que llevo es muy cara [risas]. Tengo un estilo propio y eso no se puede comprar. Me visto de la misma manera que pinto. Míreme, llevo unos calcetines de H&M y unos pantalones Chanel. Así es como soy.

Es su primera vez en Mallorca y su primera exposición en España. ¿Qué sensaciones tiene?

—Llevo aquí un par de horas y me siento muy bien. Cada oportunidad que se presenta es más excitante y siento que estoy donde tengo que estar. Solo el tiempo dirá hacia dónde me lleva todo esto. Mi arte es muy personal y he pasado por muchas cosas en mi vida, con muchos colores, y lo traslado todo a mis cuadros. Me estoy dejando el alma en esto. Y cuanto más pinto más cuenta me doy de ello.

¿Se ha planteado dejar Selling Sunset para centrarse en el arte?

—Nunca voy a renunciar a lo que me da de comer y mientras Netflix me quiera, allí estaré. Lo haré hasta que me digan ‘ahí tienes la maleta’. Estoy muy agradecida. Antes dormía en un sofá en un pequeño apartamento con mis hijos y esto me ha cambiado la vida. Me ha dado la posibilidad de hablar de muchas cosas y que mi voz se escuche. Algún día tendrá que terminar.

¿Qué espera de este viaje en el mundo del arte?

—Es un sueño que no pensaba que iba a cumplir y en cada paso que doy acelero más. Cuando pinto soy libre, nadie me dice lo que tengo que hacer.