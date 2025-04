El ciclo 'Mallorca Live Nights' estrena sus primeras jornadas profesionales este viernes 2 de mayo en Es Baluard

Mallorca Live Nights, el ciclo de otoño-invierno de Mallorca Live Festival, continúa con la programación de su quinta edición con la organización de las primeras jornadas profesionales MLNights PRO, que se desarrollarán a lo largo de este viernes 2 de mayo por la tarde (de 16.00 a 19.30 horas) en Es Baluard Museu d'Art Contemporani. La asistencia a las jornadas, que reunirán a profesionales del sector musical de dentro y fuera de las islas para tratar diferentes temas relacionados con el sector, es completamente gratuita pero es necesario inscribirse para asistir a las diferentes charlas.

A partir de las 19.30h, la jornada continuará en Es Baluard con música en directo a cargo de una «ecléctica alineación de talento joven internacional y balear». Desde Londres llegará C TURTLE –banda que también actuará en la octava edición de Mallorca Live Festival– con su último trabajo, Expensive Thrills (2024), un disco repleto de influencias que abarcan las épocas del grunge, el rock alternativo y el indie. The Mirror Three, banda formada en Formentera, visitará por primera vez la isla con su propuesta innovadora y fresca que fusiona diferentes géneros que van del rock al reggae, pasando por el funky más bailable. The Ripples, el primer grupo mallorquín en entrar a grabar a los emblemáticos estudios Abbey Road, llevará su sonido atemporal inspirado en el imaginario beatnik y el rock and roll de los años 60 con temas como Restless o el que grabaron en el templo londinense, No Direction.

El colofón final lo firmará Aina Losange, toda una referente de la escena musical de la isla con unas sesiones que no dejan de marcar tendencia tras más de 15 años haciendo bailar a Mallorca. La cita musical del 2 de mayo será de acceso gratuito para el público hasta completar aforo y las invitaciones están disponibles en www.mallorcalivefestival.com/nights