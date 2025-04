Miguel Brieva: «Quien mueve el campo de la ilusión hoy es la ultraderecha»

La filosofía sale a la calle hoy a través de Alcúdia Pensa, una iniciativa que pretende acercar esta disciplina además de la reflexión y la crítica constructiva a la gente de a pie. Uno de los invitados al acto es el ilustrador y escritor Miguel Brieva (Sevilla 1974), autor de los cómics Dinero (Mondadori), Sal de la máquina (Libros en Acción) y Se busca un futuro en el que desear vivir (Astiberri). Brieva acostumbra en sus obras más personales precisamente a hacer algo parecido a lo que haría un filósofo, «intentar entender el mundo», aunque advierte de que él no es filósofo. Hoy participará en Alcúdia Pensa a través de talleres y charlas con los alumnos para potenciar, precisamente, el pensamiento crítico y simplemente las ganas de querer darle vueltas a las cosas.

¿En qué consistirá su participación en Alcúdia Pensa?

—Es un encuentro con los chavales porque yo he trabajado temas que son los mismos que los que aborda la filosofía. La idea es tocar temas como la política, el medioambiente, reflexiones sobre la educación, la salud, etcétera, pero en un tono más informal. Hablar de cómo nos organizamos actualmente en el modelo en que vivimos y que tantos problemas está dando en todos los frentes.

¿Cómo abordar temáticas tan abstractas como las que puede tratar la filosofía, pero desde el dibujo y la ilustración?

—El dibujo tiene de por sí una síntesis gráfica, y sumado a la potencia que tiene el humor, que es una herramienta propia de la sátira, permite hacer atajos mentales que son más largos de explicar en una argumentación dialéctica precisa y ceñida. Hay una cosa que dice El Roto, que es el mejor viñetista de este país, que es que el humor tiene la virtud de generar sinapsis desconocidas en el cerebro y hacerlo de forma inmediata, con lo cual genera un cortocircuito que permite llegar a pensamientos o, al menos, atisbarlos, que de otra manera quizá no podría.

Ha dicho que no es filósofo, pero ¿cree que se puede filosofar desde el cómic?

—Yo creo que filosofía se puede hacer siempre. Siempre que haya dos personas o más, aunque también puede ser una sola, con espíritu genuinamente constructivo, sin prejuicios, dispuestos a dejarse convencer o, al menos, a escuchar los argumentos del otro, ya se está haciendo filosofía. Es el abrirse a que el mundo hable a través de nosotros y no al revés, y esto lo hacemos de muchas maneras. Esa querencia por la búsqueda sosegada del sentido de las cosas es transversal y ha existido siempre. Claro que no es lo mismo hacer una viñeta que escribir la Crítica de la razón pura, pero hay una intención parecida.

¿En el sentido de que es un intento de abrirse a la posibilidad de llegar a algo diferente?

—Sí, y sobre todo que no es dar lecciones. La filosofía es un proceso, un método. Kant no sabía lo que escribiría hasta que lo escribió. Claro que no es lo mismo. Como comparar el componer una melodía con Bach haciendo la Pasión según San Mateo, pero cuando uno cante o hace música hace lo mismo que Bach, pero en otro nivel.

Sus obras más personales suelen tener un espíritu crítico y político, ¿de dónde sale ese impulso?

—Hay una inquietud desde mi infancia por entender el mundo, por constatar lo que no me parece adecuado. Es una necesidad para alcanzar paz mental, pero también porque solo si conocemos el problema podemos hallar la solución. Una de mis motivaciones fundamentales es hacer un puzzle del mundo complejo en el que vivimos.

Se cumplen 20 años del fin de Dinero, que criticaba el consumismo ya en su época, ¿sigue vigente?

—La vigencia es total. Había patrones que intuía y que otros antes que yo vieron, pero ahora la realidad se muestra tan tétrica como podría decirlo entonces. La vigencia actual es bastante inquietante y es uno de los motivos por los cuales dejé de hacer ese humor hace casi 15 años, porque me parecía redundante. Necesitamos otros estímulos rupturistas. En un mundo grotesco, grosero y dominado por payasos integrales, necesitamos abrir un nuevo horizonte mental.

¿No es desalentador que la crítica sea la misma de hace 20 años?

—Hay que quitarse el peso y entender que es muy complejo lo que abordamos y su lucha. Estamos metidos en un hoyo difícil, pero una de las cosas que nos hace permanecer en él es la falta absoluta de esperanza, fe e ilusión en que incluso no merece la pena de salir de ahí. Para eso es fundamental la creatividad y la creación de imaginarios, pero no a la defensiva, sino mostrar lo que queremos y dónde deberíamos estar.

¿Crear en positivo?

—Sí, y dejar de dar vueltas en círculos en esta desesperanza apocalíptica y regodearnos en el apocalipsis y la miseria, que es muy triste como forma de vida. Pensar un mundo deseable y posible y encaminarnos hacia él porque a día de hoy quienes mueven el campo de la ilusión son los de la ultraderecha. Lo hacen con falacias que solo cava más hondo el hoyo de nuestros pesares, pero al menos proponen un deseo, loco e irrealizable, pero un deseo al fin y al cabo. Los que no estamos ahí tenemos que hacer lo contrario. Como decía Sánchez Ferlosio, hasta que no cambien los dioses nada habrá cambiado; pues vamos a zarandear a los de ahora porque no solo son dañinos, sino falsos.