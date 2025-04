Blanca Pavón aúna su pasión por la literatura y la ciencia en su primera novela, ‘Incube’

«Íncube» –que en castellano, aunque no con tantos matices, podría traducirse como «íncubo»– es una especie de diablo que, bajo la engañosa apariencia de hombre, tiene trato carnal con una mujer que está dormida. En catalán, sin embargo, también es el nombre que recibe la opresión y la sensación de angustia durante el sueño, que vienen acompañadas de pesadillas. Este concepto tan oscuro es el que eligió Blanca Pavón (sa Pobla, 2000) para titular su primera novela, que acaba de publicar Nova Editorial Moll. «Cuando el lector llegue al final del libro, entenderá el significado», asegura la autora, ingeniera aeroespacial de formación.

Y es que con este debut literario Pavón crea un mundo y una sociedad en la que todo está monotorizado e incluso los sueños son controlados por figuras de poder. «Quería decir tantas cosas en esta novela que tuve que resumir y, para el título, quería elegir una palabra que lo englobara todo», justifica sobre esta ficción, que escribió hace cinco años, cuando tan solo tenía 19. El proceso empezó justo antes del confinamiento, aunque el encierro y el estado de alarma sin duda influyeron en la construcción de la trama, ambientada en una sociedad del futuro, después de lo que la narradora llama el «Declivi», donde no existe ni la agricultura y la ganadería por culpa del cambio climático, conservando una selección de especies de plantas –como una suerte de arca de Noé– y la carne se cultiva in vitro, en los laboratorios. La pulcritud, la higiene y la salud son algunas de las máximas que rigen el statu quo, donde además la natalidad está controlada y cada ciudadano tiene asignada una función según sus capacidades y habilidades. Todo esto, asegura la autora, «son cosas que se podrían llevar a cabo perfectamente, porque tenemos la capacidad para llegar a esto. Si no pudiera pasar en 2070, si no fuera realista, no lo hubiera escrito así».

Todo esta atmosfera tecnológica bebe de la formación de Pavón, que está cursando un doctorado en Propulsión Aeroespacial. «Suena a ciencia ficción», admite, a la vez que reconoce que, precisamente, Íncube surgió de un concurso de ciencia ficción que se organizó en la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC). «Siempre me ha gustado escribir, aunar arte y ciencia. La novela tiene un poco esa razón de ser, aunque la empecé sin brújula, sin tener una idea muy clara; por eso el primer capítulo es tan ambiguo, porque no sabía hacia dónde iría», confiesa. Lo que sí tenía claro, explica, es que no quería que la historia girara entorno a naves espaciales o satélites. «Me llaman más la atención las novelas de ciencia ficción psicológicas y distópicas, como Fahrenheit 451, Un mundo feliz o 1984, y, más recientemente, Elisenda Solsona con Mammalia. Me gustan las historias que suceden aquí, en la Tierra, pero que te hacen pensar y reflexionar sobre la sociedad y hacia dónde va este mundo», concluye.