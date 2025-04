De cuando Mallorca casi fue escenario del retiro de ensueño de James Bond

Un coche baja por una carretera de la Serra. Abajo, en letras blancas, se puede leer: ‘Banyalbufar, Mallorca’. Ese coche, un Aston Martin, va conducido por alguien que si bien pretende pasar desapercibido no es, desde luego, un cualquiera. ¿Su nombre? Bond, James Bond. El Agente 007 ya no posee licencia para matar, sino que ahora vive la vida en su retiro dorado que es en una lujosa casa en plena costa de Mallorca.

La estampa parece un sueño, pero fue casi una realidad. La última entrega de la saga del espía británico protagonizada por Daniel Craig (el último Bond hasta la fecha), No Time to Die (Sin tiempo para morir), debía haberse rodado en Mallorca. De hecho, durante varios meses miembros de la producción del filme desembarcaron en la Isla con el objetivo de buscar localizaciones para poder hacer realidad lo descrito anteriormente.

La casa de James Bond en Mallorca en un 'render' creado para rodar en la Isla.

El motivo de ello fue la decisión del cineasta británico Danny Boyle, autor de cintas tan conocidas como 28 días después (que en tan solo unos meses verá su tercera entrega llegar a cines también dirigida por él), Slumdog Millionaire (que le valió el Oscar a Mejor Director y Mejor Película en 2008) o Trainspotting.

Boyle es un buen conocedor de la Isla, a la que ha acudido varias veces, y fue el principal impulsor para que No Time to Die, que además se trataba de la 25 película de la saga, se rodara en Mallorca. Así pues, desde la Film Commission, por entonces dirigida por Pedro Barbadillo, trabajaron con la intención de materializar el filme.

Con ese objetivo el equipo trabaja con varios lugares de la Isla en mente para construir en uno de ellos una casa a orillas del mar. Todo con materiales propios del atrezo que dejarían cero impacto medioambiental y respetarían totalmente el lugar.

Los dos espacios favoritos son Port del Canonge y S’Illot, en Alcúdia. Con estos dos candidatos ideales se realizan estudios que proyectan la construcción de la casa en ellos, teniendo en cuenta la idoneidad del lugar y la posibilidad de albergar al amplio equipo de rodaje.

Todo va viento en popa hasta que salta la sorpresa: Danny Boyle, principal impulsor de que la película se ruede en Mallorca, se cae del proyecto. Alega «diferencias creativas» y la cinta se atrasa hasta que, meses después, Cary Fukunaga (True Detective, Jane Eyre y Sin nombre) se hace con las riendas de la dirección y retoman la producción que acaba llegando a salas 2021.

Del Mediterráneo al Caribe

La cosa está en que Fukunaga ya no dirige a James Bond en Mallorca, sino que lo que iba a ser el retiro mediterráneo del Agente 007 en la Isla se traslada a Jamaica, y la misma escena descrita al inicio de este filme viaja desde el Mediterráneo hasta el Mar Caribe.

En la imagen, un fotograma del filme en el que un paisaje muy similar a Mallorca se puede ver y que es Italia.

De no ser por la caída de Boyle del proyecto, No Time to Die se hubiera rodado en Mallorca con un 100% de probabilidades, ya que estaba todo cerrado y, de hecho, se invirtió mucho dinero en realizar todo el trabajo previo desde junio a octubre de 2018 para poder prepararlo todo y dejar lista esa eventual jubilación de Bond en Mallorca.

El filme finalmente contó con actores como el propio Craig, quien ya rodó en Mallorca Sword of Honour, en el año 2000, Rami Malek, Ana de Armas, Christoph Waltz, Léa Seydoux o Ralph Fiennes, entre otros. Una oportunidad única en la que Mallorca podría haber sido el lugar de paz para James Bond.