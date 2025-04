Elen Rhys: «Mallorca lo tiene todo, es como un paraíso»

En tres espectaculares temporadas, la actriz galesa Elen Rhys ha colaborado con la estrella vienesa Julian Looman para resolver crímenes aterradores en la serie The Mallorca Files. En el papel de la conservadora detective británica Miranda Blake, ha abordado con maestría incendios provocados, fraude y contrabando, a la vez que mantiene una tensión romántica impredecible con su pícaro homólogo alemán Max Winter. Este sábado recala en el Mallorca Country Club de Santa Ponça para hablar de esta ficción, un evento organizado por Majorca Bulletin y Engel & Völkers.

¿Fue The Mallorca Files su primera toma de contacto con la Isla?

—Hice lo típico que hace una turista joven: discotecas en Magaluf. La verdad es que fueron unas vacaciones muy agradables, no tan intensas ni locas, sinceramente, pero obviamente he llegado a conocer mucho mejor la Isla tras trabajar aquí durante, madre mía, casi siete años.

Mallorca debe haberse convertido en una parte importante de su vida.

—Sí, es increíble. Mallorca lo tiene todo, es como un paraíso.

¿Dónde tiene su ‘hogar’ mientras estás rodando?

—Por elección propia, vivo en un apartamento en Palma. Podemos quedarnos allí o en otro sitio si queremos, pero me encanta la ciudad por la comodidad, ya que las jornadas de rodaje son larguísimas. Por la noche o el fin de semana, si quiero quedar con alguien, lo tengo todo a mano.

Menciona las largas jornadas, parece el trabajo soñado, pero el horario suena muy exigente.

—Julian [Looman] y yo salimos en casi todas las escenas, pasamos unas once horas en el set. Salgo de casa sobre las cinco y media o seis de la mañana, rodamos todo el día hasta las siete de la tarde, y luego tenemos al menos dos horas para aprender los diálogos. La verdad es que trabajamos muy duro.

¿Alguna localización le ha marcado especialmente?

—El episodio que rodamos en las Cuevas del Drach fue increíble, no sabía que existía un sitio así como sala de conciertos. Pero no diría que hay una sola localización que pueda destacar. Todas fueron un regalo, además accedes a sitios donde una persona normal no puede entrar: rincones secretos o villas alucinantes.

¿Habrá una cuarta temporada?

—No lo sabemos, pero sería usted la primera en enterarse si lo anunciamos.

La pandemia interrumpió de forma irremediable la segunda temporada. ¿Cómo recuerda aquellos momentos?

—Rodamos seis episodios de los diez previstos, luego nos mandaron a casa pensando que sería por un par de semanas, pero nunca volvimos. Cuando la industria se reactivó, un año y medio después, la BBC no quiso retomarlo. Así que empezamos a buscarle un nuevo hogar a The Mallorca Files y por suerte Amazon Prime Video nos acogió. De los cuatro episodios que no filmamos, un par se descartaron, pero otros dos los adaptamos.

¿Qué opina de que les comparen con Muerte en el paraíso?

—Bueno, ambas son claramente el mismo género. Estamos en una isla, resolvemos un crimen por episodio… pero ahí terminan las similitudes. The Mallorca Files es más rápida, más urbana y tenemos más variedad de paisajes, incluida la ciudad. Pero sí, si te gusta Muerte en el paraíso, probablemente te va a gustar The Mallorca Files.

Una pregunta obligada: ¿habrá romance entre Max y su personaje?

—Queremos que la gente desee que estén juntos, pero creo que en el momento en que eso ocurre, ¿a dónde va la historia? La tensión de ese ‘¿sí o no?’ es lo que mantiene viva la serie.