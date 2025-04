La Mostra Out! de cine LGBTIQ+ anuncia sus novedades

La Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears Out! hizo este jueves pública las novedades de la que será ya su octava edición, que tendrá lugar del 26 al 31 de mayo. La presentación, celebrada en el espacio Can Cuir de Palma, sirvió como escenario para dar a conocer que el festival hará entrega del Premio Out! a título póstumo a Fernando Fernández ‘La Estrella’, coincidiendo con el estreno en primicia del largometraje documental sobre su vida en la gala inaugural el 27 de mayo en el Teatre Principal de Palma.

Este galardón, distinción instaurada el año pasado por la muestra para reconocer la labor de una personalidad del colectivo LGTBIQ+ en la industria cinematográfica, será recogido por Conso y Ana María Fernández, hermanas de ‘La Estrella’, un artista total e icónico, que vivió muchas vidas en una: músico, actor, cocinero, artista, performer... Miembro del grupo Peor Impossible, participó activamente en La Movida madrileña y como actor de cine a las órdenes de directores como Pedro Almodóvar, Paco León, Eva Hache o Eduardo Casanova. En Palma, fue conocido también como cocinero y alma máter del Bar Flexas. Primicia Acto seguido se estrenará en primicia Estrella, cometa, satélite y planeta. El pas per la Terra de Fernando ‘La Estrella’, una producción de IB3 Televisió en colaboración con Quindrop y dirigida por Pedro de Echave. Caras conocidas como Rossy de Palma, Pepa Charro, Diabéticas Aceleradas, Paco León, Alberto García-Alix, Eduardo Casanova y un largo etcétera son los protagonistas de esta cinta que repasa las grandes amistades que forjó su protagonista y que ayudan a hacer un repaso de su trayectoria, truncada por su repentina muerte en febrero de 2023. La gran novedad de esta edición, concebida gracias a la amplia concurrencia de cintas producidas en Balears a la sección competitiva del festival, es la sesión Out! in short – balear, que se suma a las sesiones ya habituales Out! in short – ficción y Out! in short – documental. En las tres sesiones se proyectarán las cintas elegidas entre las 112 películas presentadas a concurso y todas ellas contarán con un premio al mejor cortometraje elegido por un jurado profesional, que este año está formado por la cineasta Marga Melià; Pau Guillén, jefe de programa de Zinegoak, y María José Palma, directora y programadora de festivales. En la nueva sección Out! in short – balear se verán seis cortometrajes: Lis (2024), de Caterina Llabrés, documental sobre la diseñadora de moda Lis Domínguez, y su transición a nivel personal y físico; Guaret (2023), de Josep Alorda, una exploración de la identidad reprimida a través de la poesía de Damià Huguet; Segregats (2024), de Pau Gelabert, que aborda las relaciones a distancia; Casa diversa, (2024) de Carmen Vidal, que versa sobre el único refugio para personas trans de Paraguay; Valeria, Gerard, Gery (2024), de José Aragón, sobre el acompañamiento familiar en la transición de una adolescente de 13 años; y Omedetō (2024), de Miquel Àngel Cardona, falso documental que transita el viaje, las promesas y la ruptura. En cuanto al cartel de esta octava edición de Out!, corre a cargo de la fotógrafa Cayetana Casas. Una imagen con la que rinde homenaje a personas del colectivo LGBT «que empiezan a perder su visibilidad en la madurez para enfrentar dificultades al adentrarse en la vejez», añadieron desde el festival.