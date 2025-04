El concierto de L.A. y la Fira del Disc enmarcan los planes de ocio de este último fin de semana de abril en Mallorca

Este mismo viernes llega otra cita clave para los melómanos: la presentación del nuevo disco de L.A.: A Modern Odyssey. La banda liderada por Luis Alberto Segura ofrecerá sin duda un inolvidable concierto en Es Gremi que -esperemos-, seguramente incluirá algunos de sus éxitos más sonados, como Stop the clocks o Close to you. Con todo, antes de L.A., será DMASSO, el nuevo proyecto de Dominique Massó tras su paso por The Prussians, quien abrirá la noche. Es Gremi precisamente será escenario habitual este fin de semana, concentrando otros planes importantes, como las actuaciones del conjunto gaditano Salistre, que fusiona la esencia del rock con matices contemporáneos, o Luis Alfonso, que llega a esta sala del Polígono de Son Castelló con su música popular y ranchera.

Los que prefieran el repertorio clásico quedarán igualmente satisfechos. Así, por ejemplo, la Orquestra Simfònica completará su ciclo de conciertos en el Teatre Principal de Palma con un recorrido musical entre la mejor tradición de la música del este de Europa y una de las sinfonías más icónicas de la historia. En esta ocasión, la OSIB estará dirigida por Sascha Goetzel y contará con la violinista solista Alexandra Conunova.

Teatro y danza

También el Teatre Principal de Palma acogerá uno de los planes de ocio más destacados para los más 'teatreros'. Y es que el sábado albergará un nuevo encuentro con uno de los grandes autores de la historia: Tennessee Williams. Las piezas La marquesa de Larkspur Lotion y Háblame como la lluvia y déjame escuchar son dos de las joyas indiscutibles del teatro del siglo XX. Una marquesa adicta al insecticida, un escritor que no escribe, cucarachas voladoras y amantes que intentan quererse mientras se mueren de hambre. Personajes de desecho que se defienden como pueden de un mundo que no entienden y que reflejan como nadie la quintaesencia del talento de Williams. Esta propuesta, que se completa con un entremés escrito por María Ruiz y Cristina Medina, en el que una actriz en proscenio se debate con los personajes de Tennessee Williams, entre ellos la adorable marquesa que acaba de interpretar. En el apartado de teatro musical sobresale sin duda Rumore, el homenaje a Raffaella Carrà que se celebra en el Auditòrium de Palma. Se trata de una comedia musical que habla del qué dirán, las nuevas formas de relacionarse y la superación personal.

Asimismo, este sábado se inaugura una nueva edición del Palma Dansa, que impulsa el Ajuntament de Palma para reivindicar esta modalidad artística y que cuenta con la dirección y coordinación de Mar Aguiló, que ha trabajado en la Compañía Nacional de Danza y con figuras como Nacho Duato, William Forsythe, Jiri Kylian, Mats Ek u Ohad Naharin. El acto inaugural tendrá lugar en la Llotja de Palma, donde el público tendrá la posibilidad de asistir a la representación del espectáculo L'amor x sa Llotja, con la actuación estelar de Alice Godfrey, bailarina con una sólida trayectoria en el Nederland Dansi Theater.

Humor

En la sección más humorística y desenfadada destaca la cita con Ana Milán y Sebastián Gallego. La pareja de amigos son los protagonistas de La Vida y Tal, el pódcast que ha conquistado a miles de oyentes con su mezcla única de anécdotas, amor y desamor, momentos disparatados, surrealismo y costumbrismo, pop y rock, Shakespeare y Chenoa. Ambos compartirán todas esas conversaciones amistosas el sábado en el Auditòrium de Palma. En paralelo, Trui Teatre será el escenario de Showgirls. Ares Teixidó, actriz y presentadora de televisión; Elsa Anka, presentadora, modelo y actriz y Lady Marrdita, influencer y actriz cómica, se unen en esta divertidísima comedia.

Literatura

Otro programa que arranca este fin de semana es el ciclo Versud, el «ciclo de acción poética» que impulsa el Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Literària. Esta edición tendrá como epicentro Santanyí y, especialmente, la Casa Blai Bonet. Versud empezará este sábado en Can Alcover (Palma) con Poesia y vi novell, un recital con voces emergentes que combina maridaje de vinos de nueva añada con poetas debutantes del ámbito de la poesía actual en lengua catalana. La mallorquina Clàudia Darder, el menorquín Joan Rotger y el leridano Pep Sanz compartirán escenario para trenzar sonoridades y palabras.

Gastronomía

No hay que olvidar que este domingo se celebra la novena edición de la Fira del Llonguet en Es Pil·larí, un evento que año tras año congrega a miles de personas para disfrutar del llonguet, en una jornada que estará amenizada con música e incluso un tardeo. Se habilitarán 52 puntos de venta de artesanía local y 19 puestos dedicados exclusivamente al llonguet, haciendo uso de todo tipo de combinaciones. Este año, como principal novedad, se ofrecerán también productos aptos para el consumo de las personas celíacas.

Fira del Ram

Cabe destacar que el domingo es el último día para visitar la Fira del Ram en Son Fusteret. Recordemos el horario para disfrutar, en familia, pareja o amigos, de esta emblemática feria: los viernes, de 16:30 a 1:00; los sábado, de 11.00 a 01:00 y los domingos de 11.00 a 23:30 horas.