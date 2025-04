El Auditòrium acoge el flamenco aperturista de María José Llergo

Ultrabelleza es el último espectáculo de María José Llergo, una propuesta guiada por su voz poderosa a través de un audaz ejercicio de fusión flamenca, salpicado con influencias contemporáneas, en el que además de airear su nuevo repertorio interpreta su temario más emblemático. El Auditòrium de Palma la recibe esta noche, a las 21.00 horas.

Canta y se mueve con duende, pero además toca varios instrumentos. El interés por la música lo heredó de su abuelo, un cantaor autodidacta que le enseñó a cantar en el campo. Con dieciocho años obtuvo una beca que le permitió desempeñarse en canto moderno y jazz en el Liceo de Barcelona, posteriormente completó su formación en flamenco en la Escuela Superior de Música de Catalunya. Con esas credenciales no extraña que su su arte cobre formas libres y desprejuiciadas, un arte al que se recomienda acercarse con las vendas quitadas. Y es que la voz de Llergo tiene esa luz, ese brillo, que no se compra ni se cultiva, se tiene o no se tiene.

Hace tiempo que esta cordobesa de melena azabache ha dejado atrás su etiqueta de joven promesa del cante, para establecerse como una de las realidades más cuajadas de una escena que domina con solidez y esa innata capacidad para generar emociones. Y es que Llergo conecta tradición y vanguardia en la forma que solo los grandes pueden hacerlo: llegando a todos los públicos. Su arte es renovación y evolución con alma aventurera, inmune a las fronteras estilísticas; un arte multidisciplinar en constante crecimiento que en ‘Ultrabelleza’ irradia una mirada alegre y madura, pincelando un mundo ideal, cobijo de quienes sienten que no encajan en los estándares del flamenco tradicional.