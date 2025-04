La Fira del Disc llega este abril a sus 23 primaveras

La aguja de la Fira Internacional del Disc ya comienza a pinchar en su particular tocadiscos. Y es que la cita de los amantes del vinilo tienen marcada ya en rojo la fecha: este fin de semana, del 26 al 27 de abril, en el Velòdrom Illes Balears, donde la conocida feria contará con medio centenar de puestos de tiendas especializadas de varias regiones del mundo, actuaciones, charlas y mucha música para celebrar sus nada menos que 23 primaveras.

Peter Terrassa, uno de los promotores y organizadores del evento, presentó desde La Misiercòrdia las novedades de esta nueva edición. Aunque, eso sí, exclamó «después de 23 ediciones no inventamos nada nuevo». Es cierto, no inventan, pero es que tampoco hace falta. Las mejores recetas son las que se mantienen intactas porque no necesitan nada más y la Fira del Disc es de esas. Si no, que se lo digan al «público estabilizado» que cada año ronda las 4.000 personas.

Y no, no inventan, pero eso tampoco quiere decir que no haya novedades. Para empezar, la fecha: de septiembre a abril. El cambio ha provocado que algunos de los participantes cambien, lo que ha abierto la puerta a tiendas de lugares diferentes de España, Venezuela y Francia. Desde una de Cádiz a una de València que vende todo tipo de accesorios que pueda uno imaginarse para los vinilos.

Así pues, desde el sábado a las 11.00 horas (hasta las 22.00) y el domingo de 11.00 a 21.00 horas, el Velòdrom se llenará de los vinilos, accesorios, CDs, bandas y mucho más de la Fira. Ya solo la entrada incluye música, y además de kilómetro cero, ya que la de 7 euros incluye un CD de Psiconautas; Le Frankenzine; Anakrònics; o La Gran Orquesta Republicana. Mientras que la de 14 euros hace lo propio pero con vinilos de bandas locales como Peligro!; Maldición de Trance; Nita; Caspary; Island Cavall o Marcel Cranc.

Y no solo eso, sino que este año también habrá jornadas profesionales. En específico, el viernes 25 de abril, a partir de las 12.00 horas, una conferencia/charla sobre Cómo editar un disco físico en todos los formatos y distribución digital, en la que participan Victor Diez, de VPR València; Pep Toni Ferrer, de Bubota Música; y Peter Terrassa, de Runaway Records. Tras ello, a las 13.00 horas, será Técnicos de sonido, relación con los músicos y promoción exterior, en la que participarán Angel Arias, de Girona; Mega, técnico local con larga trayectoria; y Enric Hernaiz, de Can Puc Produccions.

Y como no podía ser de otra manera, las actuaciones también formarán parte de la Fira. Entre ellas, varias agrupaciones locales como Lyra's Hell, o Pvssydonia, de Eivissa. El Inquilino Comunista, que llegan desde Getxo. Ramonas, que aterrizarán desde el Reino Unido con sus influencias obvias (de los Ramones); o los Lobos Negros, histórica banda madrileña de rock and roll con 40 años de trayectoria.