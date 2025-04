La represión, un eco del pasado que resuena en la Sala Augusta

En la Sala 2 del cine Augusta, donde hoy caben unas cien personas cómodamente sentadas en las butacas rojas para disfrutar de alguna película, hace 90 años se hacinaban como podían miles de presos en lo que fue Can Mir, una de las cárceles franquistas que tuvo Palma. Ese mismo espacio, la Sala 2, era parte del patio en el que dormían al raso algunos de los desafortunados inquilinos que entre 1936 y 1941 (años que estuvo activo el lugar) vieron privada su libertad y fueron encerrados y, en muchos casos, fusilados. Con suerte –y dinero–, algunos podían salir mediante un soborno que podía llegar a las 500 pesetas por cabeza. Para que se hagan una idea: una entrada de cine hoy en el Augusta (7,5 euros) podría haber salvado a casi tres personas de la muerte en Can Mir.

Es allí mismo, en la mencionada Sala 2, donde el historiador Sebastià Serra ilustra a varios escritores de la Isla invitados por Ultima Hora al tradicional encuentro de autores de cara a Sant Jordi. Una treintena de ellos, desde novelistas a filósofos, dramaturgos, poetas e historiadores, se dieron cita para conocer de primera mano el pasado no tan conocido de la Sala Augusta, que se inauguró en 1948.

Muchos de ellos confesaron no tener ni idea de que el cine donde habían visto a menudo grandes éxitos de Hollywood, muchos de ellos filmes épicos o historias de superación precisamente provocadas por los desastres de las guerras, fue una prisión y ya ni hablemos de la brutalidad del lugar. La poeta Llucia Serra reconoció lo impactante de saber que «un espacio que asociamos al ocio, como es la Augusta, está marcado por la represión y el sufrimiento». «El cine es un espacio de entrada a la ficción, pero también a la recreación de la Historia y las historias; es un buen lugar para que nos planteemos el papel del escritor», razonó.

Hubo quien, aireado, señaló en el debate posterior que «debería haber una placa», ignorando que, de hecho, la hay entre la entrada y la estación del Tren de Sóller.[La placa en cuestión se colocó en 2010 y un año después, en noviembre de 2011, desapareció, aunque la fortuna quiso que el equipo del Diari de Balears la encontrara poco después en las inmediaciones de Plaza España, por lo que el Ajuntament de Palma pudo volver a colocarla en apenas dos horas.

Por otra parte, si bien se ha tildado en varias ocasiones de «cárcel improvisada», Serra puso en duda el adjetivo, puesto que el espacio había tenido diferentes usos, como almacén de maderas o claustro de órdenes religiosas y era sabido que era «fácil de vigilar» por parte de las fuerzas del orden. En este sentido, Serra recordó que no solamente fue cárcel durante la Guerra Civil, sino que su uso penitenciario se prolongó más allá del conflicto por no hablar de que su adecuación tan rápida tras el golpe de estado son indicativos de que había una «planificación».

Alrededor de la citada Sala 2 había el patio central, una celda de castigo y una pequeña cámara donde los presos pasaban sus últimas horas de vida. Las condiciones, avisó Serra, eran «muy negativas» y los presos eran, sobre todo, afiliados y simpatizantes de grupos sindicales y políticos. Y sí, también había «vida propia». «Había quienes se dedicaban a la artesanía, a leer, intentando conseguir libros a través de sus parientes y sobornos a los guardas, pero también alimentos y diarios republicanos que circulaban en esa época. Los que eran maestros de escuelas incluso impartían clases», relató.

Justamente en este contexto ambienta Dora Muñoz su última novela, Sol d’hivern (Edicions Xandri, 2025), que cuenta la historia de una familia mallorquina que parte a Barcelona para las Olimpiadas Populares. «En mi novela el hijo que se queda en Palma ingresa en Son Mir y se dedica a hacer clases, también hay quien se entretiene haciendo dibujos en el polvo del suelo sin asfaltar, algo que me he inventado pero que tal vez pasó». Y, hablando de novelas, Biel Mesquida anunció que la próxima que verá la luz, Carn-atge, tiene como tema central la Guerra Civil en Mallorca, que él llama «incivil».

Otro que también se inspiró en Can Mir en sus ficciones es Miquel Àngel Vidal, quien utilizó este espacio en el relato L’heroi en su libro El mètode de composició. Vidal menciona precisamente las «paradojas que produce el paso del tiempo» y reflexiona que algunas de las ideas que provocaron todo este horror son desconocidas por muchas generaciones, lo que provoca que haya quienes «se sientan atraídos por la parafernalia sin comprender lo lesivo que era el sistema para la libertad» en referencia al Franquismo.

Y si bien ninguno de los invitados vivió realmente su libertad privada en Can Mir –aunque Miquel López Crespí sí permaneció dos meses encerrado en la antigua prisión de Palma, en 1976, siendo «uno de los últimos presos del Franquismo»–, sí que algunos tenían historias reales de familiares que sí fueron encarcelados allí. Es el caso de Pere Joan Martorell, quien rememoró que Guillem Vicens Nicolau, bisabuelo de su pareja, fue teniente de alcalde del ayuntamiento de Calvià en 1936 y fue represaliado durante cuatro años, en Bellver, Campos y, finalmente, en Can Mir. Por su parte, Lluís Maicas explicó que su abuelo paterno, que fue alcalde de Inca, estuvo en Can Mir, igual que el hermano de otro abuelo materno, Llorenç Socias. Su padre, en cambio, no fue prisionero de Can Mir, pero sí en el campo de concentración de Albercux (Pollença). El abuelo de Vidal, por otro lado, también estuvo unos meses en la temida Can Mir.

Sobre el volumen de obras de ficción ambientadas en esta época histórica, Mesquida se mostró tajante: «No es un tema que esté para nada agotado, tampoco literariamente. Las guerras nunca se agotan, basta fijarse en clásicos como La Ilíada. Los escritores del siglo XXI debemos repasar más que nunca el siglo XX, del que no conocemos ni el cincuenta por ciento». Coincidió el historiador Manuel García, quien afirmó que «nuestro país tiene muchos fantasmas» y nada más y nada menos que «cuatro guerras civiles, porque nadie se acuerda ya de las tres Guerras Carlistas». García también valoró que «nuestra Transición ha sido, objetivamente, una de las mejores, porque no fue un baño de sangre», aunque se apresuró a puntualizar que, lamentablemente, con la Constitución de 1978 se pretendió hacer borrón y cuenta nueva, como si nada hubiera pasado, sin pedir perdón.

Maria Escalas, que también estaba presente en la tertulia, recordó que se había pasado quince años documentándose sobre la República y la Guerra Civil para escribir su primera novela, Abans que el teu record torni cendra. A su lado, el poeta Miquel Àngel Mas apostilló que «la poesía es belleza, que es lo que precisamente necesitamos», una afirmación que García completó añadiendo que «la poesía siempre es esperanza». A ello Àngels Cardona respondió que «la escritura y la literatura pueden ayudarnos a dar sentido a lo que ocurre».

Otro de los presentes en el encuentro, Damià Ferrà-Ponç, historiador e histórico político del PSM, trabajó el paso de la Guerra Civil por Campanet entre otras facetas de la represión en Mallorca. Ferrà-Ponç se mostró tajante al señalar que «es necesario que los historiadores de Balears cojan el toro por los cuernos para ver qué familias están detrás del Franquismo aquí». Algo que él ha puesto en práctica en su carrera: «Solo publico lo que tengo documentado, y si a alguien le empreña, a ca una puta». A todos ellos, a los que han trabajado literariamente o académicamente la historia local, el propio Sebastià Serra les quiso reconocer durante su charla, al señalar que «hay que rendir homenaje a los que habéis escrito sobre ello».

Y sí, el Franquismo fue un periodo oscuro, pero ¿se puede hablar de él en términos positivos desde la literatura? El debate lo planteó el el historiador Manuel García al destacar «la parte buena del Franquismo»: «La falta de libertades para expresarse hizo que muchos escritores o artistas en general tuvieran que desarrollar más el ingenio para sortear la censura». El comentario sin duda generó interés entre los presentes, que se aventuraron a apostar que en los tiempos que corren de casi nula comprensión lectora sería muy complicado conseguir, mediante el arte de la sutileza, incorporar guiños políticos. Sobre la censura, tópico inevitable al hablar del Franquismo, Annalisa Marí, cuyo trabajo está muy centrado en la Generación Beat, apuntó que «hubo muchos juicios contra ellos por supuesta inmoralidad y alusiones a las drogas, a la homosexualidad o a ideas demasiado rebeldes o antiautoritarias».

Muchas de estas ideas perduran hoy en día. El filósofo y profesor del IES d’Alcúdia, Miquel Àngel Ballester, fue uno de los que opinaron que «la izquierda se convenció de que el Franquismo murió con Franco», pero en la práctica «no hubo cambio de régimen», como destacó Ferrà-Ponç. En esto coincide el poeta Federico Gallego al comentar que hay que seguir vigilantes porque «vivimos en una democracia que hay que cuidar», algo que podemos hacer, en parte, «con estos ejercicios de memoria activa para que el tiempo no desdibuje la realidad de la que procedemos y nos conforma» y teniendo en cuenta que lugares como la Sala Augusta y su turbio pasado son «una demostración de que convivimos a diario con los espectros de las tragedias pasadas y de que ningún a vance es irreversible».

Ballester reivindicó el poder de la educación, al ser él mismo docente, y el debate viró así al sistema educativo actual. Joan Moragues, que se estrena en este tradicional encuentro al firmar su debut literario, que le valió el último Premi Ciutat de Palma de Novel·la, reconoció que «los niveles de comprensión lectora son alarmantes». Mas, que también se dedica a la docencia, lanzó la pregunta: «¿Y los maestros, leen?». Incluso osó manifestar que hay profesores de literatura que la detestan. Llegados a este punto, acordaron la imperiosa necesidad de poner en marcha un potente plan lector. De hecho, Mesquida contó que unas semanas antes había acudido a un instituto catalán para hablar de su obra, que los alumnos han trabajado durante el trimestre. Una iniciativa muy valiosa impulsada por la Institució de Lletres Catalanes y el Departament d’Educació de la Generalitat que, sin embargo, «no es aprovechada como es debido por culpa del exceso de papeleo para adherirse y por ignorancia de que existe este programa».

La comprensión lectora es pues, una asignatura pendiente, pero también hay profesores y escritores que afrontan con ganas el reto. Por ejemplo, Cardona comentó que ha impartido con mucho éxito talleres de poesía para niños a partir de tres años y hasta la ESO. La clave, resolvieron, es «enseñar a enseñar literatura».

Y es que de eso se trata y por eso los escritores acudieron a la Augusta a conocer de primera mano su pretérita historia. Porque la literatura, el arte, el cine, y todas las expresiones del alma humana son, en definitiva, el reflejo de la realidad que las rodea y atraviesa, aunque ya no exista. A veces esa realidad es luminosa como un radiante y cálido amanecer, hogareño y reconfortante, pero no hay que olvidar que a veces es la luz de un fusil al alba lo que enciende la noche para arrebatar la vida. Y cabe recordar que esto último pasó donde menos nos lo esperamos ahora: en esquinas, plazas públicas, caminos transitados o, sin ir más lejos, en una inocente sala de cine, donde el horror fue, del 36 al 41, algo que escapaba a la pantalla de cine.

Climent Picornell El doctor en Geografía y profesor jubilado de la UIB, veterano colaborador de esta casa, publicó hace justo un año Postals de Ciutat (El Gall Editor, 2024) donde reivindica su condición de ‘flâneur’, «un paseante que deambula sin rumbo fijo».

Damià Ferrà-Ponç El historiador, autor de, entre otros títulos, La Guerra Civil a Campanet (1936-1939) (Lleonard Muntaner), es también un devoto crítico de arte y fue uno de los principales dirigentes del PSM, del cual fue Secretario General de 1982 a 1984.

Dora Muñoz La escritora trabajó como orientadora de la escuela de la prisión de Palma desde 2006 hasta su jubilación en 2014, una experiencia que reflejó en Massa mares per a un fill. Su novedad para Sant Jordi es Sol d’hivern (Edicions Xandri).

Federico Gallego Nacido en Ciudad Real en 1953, reside en Mallorca desde hace décadas y es un prolífico poeta autor de varios libros que han recibido premios importantes como Escrito en no (1986), Quien dice sombra (2017) o Los poetas invisibles (2007).

Javier Cànaves Colaborador de Ultima Hora, ha cultivado la poesía con obras como El peso de los puentes (Premi Ciutat de Palma) y novela con Mi Berghof Particular (Baile del Sol) y es coguionista del filme Hotel Formentor. Acaba de lanzar El cuento de Alma (Xandri).

Joan Guasp El siempre irónico y comprometido políticamente dramaturgo, opinador de este periódico, fue el protagonista del último monográfico del sello Arola Editors, un volumen que recoge 14 piezas de «tragicomedia contemporánea», de entre 2006 y 2021.

Àngels Cardona La autora, nacida en Palma en 51, firma el poemario Carnals, la palmesana se adentro en esta obra publicada por El Gall Editor en el placer de la sensualidad frente a lo pornográfico y que es su escrito más reciente hasta la fecha.

Annalisa Marí Fundadora en 2010 de la Poetry Slam Mallorca, sus intereses se centran en las autoras de la generación Beat. De hecho, se encargó de la edición y traducción de la primera antología beat escrita por mujeres: Beat Attitude (Bartleby, 2015).

Bernardo José Mora Nacido en Palma en 1963, el colaborador de esta casa, donde ejerce como columnista, es autor, entre otras, de la novela Escándalo en Mallorca, la aventura olvidada de Sherlock Holmes, y ambientada en la Isla en 1899.

Biel Mesquida Con 26 años irrumpió en el panorama literario con L’adolescent de sal y, desde entonces ha destacado por su escritura magnética y su compromiso político y social. Encarnacions (LaBreu, 2022) y Passes per Palma (Vibop Edicions, 2023) son sus últimos libros.

Carlos Meneses Gracias a este escritor –autor de títulos como Adictos al caos o El cuervo a través del cristal– y colaborador de la casa tuvimos el privilegio de poder celebrar el encuentro de escritores en la Sala Augusta, donde Meneses trabaja desde hace años.

Carme Serna Actriz, payasa de hospital, cantante y más recientemente, al menos de forma oficial, escritora. Serna ganó en 2024 ni más ni menos que el prestigioso Premi Mercè Rodoreda por su libro de cuentos Perdona’m per desitjar-ho tant (Proa).

Joan Moragues Roca Este científico murero, formado en física y astrofísica, se estrena como escritor con Les estrelles no parlen, que le valió nada más y nada menos que el Premi Ciutat de Palma de Novel·la Llorenç Villalonga de este año.

Joan Perelló El poeta de Campos acaba de publicar con Adia Edicions Hivern humil, un dietario escrito durante esta estación. Además, ha cultivado la narrativa con títulos como La ginebra trista del Cafè Balzac (El Gall, 2019) o Els altres (Ensiola, 2021).

Joana Serra de Gayeta En 2020, con el reedición de Taules de marbre (Nova Editorial Moll), Premi Ciutat de Manacor 1974, la escritora y docente regresó al panorama editorial. El año pasado publicó un nuevo libro. Ell i tu i altres relats (El Tall).

Llucia Serra La ibicenca, profesora de secundaria y miembro del grupo LiCETC de la UIB, debutó con Fonaments corcats (Adia), que le valió el 39 Premi Bernat Vidal i Tomàs del Ajuntament de Santanyí, edición en la que también ganaron Uriz y Vidal.

Lluís Maicas Es, sin duda, uno de los autores más prolíficos de nuestras letras. Artista multidisciplinar, poeta, dietarista y autor de narraciones, acaba de publicar justo para Sant Jordi un nuevo dietario, Pluges d’altres núvols (Lleonard Muntaner).

Manuel García El doctor en Historia Contemporánea se ha especializado en historia del deporte en las Islas. Ha colaborado en varias ocasiones en Última Hora y y también ha publicado sobre historia de la música en el siglo XX con Documenta Balear.

Marcos Augusto Formado en Filosofía en la UIB, ha colaborado con varios medios y es autor de los poemarios Barriga (Cántico) y Suceden Tardes (Sloper). También ha comisariado exposiciones y fue Director Genera de Promoció i Difusió Cultural en Cort.

Maria Escalas La mallorquina vive en Mataró, donde imparte clases de música y talleres de escritura creativa. En 2024 ganó el Ciutat de Palma con su novela A la seva ombra. También es autora de Abans que el teu record torni cendra, Sara i els Silencis y Estimada Mirta.

Miquel Àngel Ballester Profesor de Filosofía en el IES Alcúdia, complementa su vocación con la divulgación filosófica en medios de comunicación. Recientemente ha lanzado con Lleonard Muntaner El llibre negre de la filosofia, junto a Jean Marie del Moral.

Miquel Àngel Mas Mas Pedagogo y maestro, ha publicado libros sobre educación, pero ha cultivado ampliamente la literatura con obras como Quinze bars (Voliana, 2019), Camps dalladors (Premi Pollença de Poesia 2021) y Dic mar (Premi de Poesia Vila de Lloseta 2024).

Miquel Àngel Vidal Licenciado en Filología Hispánica y doctor en Filologia Catalana, es autor de El batec de la fosca, La ciutat de les ànimes (Premi Ciutat de Palma) y acaba de publicar El mite de Robines, sobre la narrativa de Llorenç Moyà (Documenta).

Miquel López Crespí Es difícil seguirle el ritmo literario, un legado que no deja de crecer. Para este Sant Jordi tiene nada más y nada menos que tres nuevos libros: Diari d’un home sol (Llibres del Segle), Una nit qualsevol (Lleonard Muntaner) y Les rutes de la ment (El Tall).

Pere Joan Martorell El psicólogo y reconocido escritor, colaborador de esta casa, acaba de celebrar sus 30 años de vida poética con la antología Ara que ja és fosc (Nova Editorial Moll). También ha publicado novelas, como Llibre de les revelacions o Vides errants.

Sebastià Serra El historiador es doctor por la Universitat de les Illes Balears y es autor de varios libros como L’Esquerra Nacionalista a Mallorca o Els anys vint a les Illes Balears. También fue diputado en las dos primeras legislaturas del Parlament Balear.

Víctor Gayà Es conocido por sus obras de carácter introspectivo, como Cabres (Nova Editorial Moll, 2023) o La copa buida de Mahler (Lleonard Muntaner, 2024). Además, es autor de poemarios como Rèquiem o Thálamos, también con Muntaner y Moll, respectivamente.

Xavier Uriz El filósofo y guionista de Palma es también el autor de la exitosa obra de teatro Tanatalogia, por la que ganó el X Premi Llorenç Moyà. En 2016 obtuvo el Ciutat de Palma por Noir y recientemente publica Drets Humans (Adia Edicions), Premi Vila de Santanyí de Teatre.

Rosa Maria Colom La reconocida autora ha sido distinguida con varios galardones a lo largo de su carrera. El último fue en 2019, cuando se alzó con el XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil por Coppelius, una- novela que el jurado calificó de «inusual y sorpresiva».