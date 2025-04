Daniel Valero 'Tigrillo': «Los abusos que se sufren durante la infancia pesan toda la vida»

Hace unas semanas, el activista y periodista Daniel Valero, conocido en redes como @tiyogrillo, participó en el congreso Transformant mirades, de Convivèxit, enfocado en aportar al profesorado una visión inclusiva sobre el colectivo LGTBI+. El activista aprovechó su estancia en la Isla para presentar, en Can Cuir, su libro Confundidas, indecisas y promiscuas: bisexualidad, identidad y deseo en un mundo monosexista, publicado por Paidós, un ensayo que reflexiona sobre la letra menos conocida de las siglas que componen el colectivo: la bisexualidad.

¿Cuál es la situación de los bisexuales dentro del colectivo LGTBI+?

—Siguen existiendo prejuicios que buscan que no se valide nuestra identidad. El bisexual cuestiona el binomio gay y no gay, sale de ese espacio de blancos y negros. No solo se nos cuestiona desde fuera: muchas personas del colectivo LGTBI+ tienen esas mismas creencias. Existe un sambenito social que nos toma como personas indecisas o traidoras. El activismo bi busca que todo el mundo sea libre.

¿Cómo se planteó el salto de las redes al formato libro?

—Para mí es natural por el hecho de que soy periodista. Llevo escribiendo toda la vida. No hay tanta diferencia entre los vídeos que publico en redes y lo que escribo. Lo primero es crear un guión, para que el contenido esté bien contrastado. Este es mi tercer libro y escribo periódicamente para medios de comunicación. Lo que sí resulta diferente son los tiempos. Hacer el guión para un reel me lleva una mañana y la redacción de un libro me ha costado un año y medio, pero pienso que este nuevo formato me ayuda a llegar a otros públicos.

Muchas veces se entiende a la persona bisexual como a alguien que no terminó de salir del armario, ¿no es cierto?

—Es uno de los tópicos más extendidos sobre las personas bisexuales. Se afirma que lo son porque no se atreven a salir del todo del armario, pero que algún día se acabarán dando cuenta de que son gays o lesbianas. Es amoldar la identidad bisexual a la monosexualidad, cuando muchas veces las cosas son más sencillas: si alguien afirma que es bisexual, es que lo es.

Sufrió bullying en tu infancia por tu condición sexual. ¿Qué queda, pasados los años, de esa situación?

—Queda todo. Durante mi infancia y adolescencia sufrí acoso por ser una persona marica y por desarrollarme en los márgenes. Todo eso lo carga el adulto que eres. Las personas del colectivo LGTBI+ que sufrimos bullying tenemos más tendencia a desarrollar problemas de autoestima y vulnerabilidad a según qué adicciones. A esto se le suman los problemas con nuestro físico o la idea de tener que compensar el no sentirnos suficientes para contentar a los demás. Los abusos que se sufren en la infancia pesan toda la vida.

¿Las redes sirven para visibilizar ciertos problemas?

—Yo salí del armario al encontrar a youtubers que hablaban de forma natural sobre el tema. Eso ha democratizado mucho el acceso a la información, el tener otros referentes, pero por desgracia ahora parece que se está dando marcha atrás. Incluso en las propias redes, contenidos como el mío ahora son menos visibles por el algoritmo. Me da mucha pena que las próximas generaciones no tengan acceso a eso.

Presentó su libro en Can Cuir, un espacio LGTBI+. Cuando parecía que estos lugares diurnos estaban a punto de desaparecer, nace una hornada de locales pensados para el colectivo.

—Se produjeron cierres de espacios con mucha trayectoria, pero ahora están apareciendo cosas nuevas. Creo que es un acto de reivindicación política. Se abren espacios como la Marimala, de Lavapiés, y otros centros LGTBI+ que muchas veces apenas resultan rentables, pero que son necesarios y hacen falta. Durante un tiempo se redujeron los contactos a los espacios de ocio nocturno, centrados en un tipo concreto de relaciones.