Joan Carles Bestard, jurado de la Sección Oficial del Festival de Cine de Alicante

Aunque Joan Carles Bestard cuenta con una larga trayectoria de más de 30 años, el conocido actor todavía puede presumir de estrenarse en distintos ámbitos y no necesariamente en la interpretación. De hecho, ahora debuta como miembro del jurado de un certamen de cine, concretamente del Festival de Cine de Alicante. El certamen, fundado y dirigido por el realizador Vicente Seva, que forma parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, llega a su 22 edición del 17 al 24 de mayo.

Bestard cuenta que vio nacer el festival, ya que protagonizó el cortometraje La culpa, todita, del tío Esteban (2002), dirigida por Seva. En esta cinta compartía reparto con Emilio Gutiérrez Caba, Saturnino García y Gracia Olayo, entre otros. El filme ganó el premio a mejor guion en el Festival de Almuñécar (Granada), donde Bestard recibió una nominación. «Vicente ya tenía entre ceja y ceja invitarme a la primera edición del festival, así que cuando recibí la invitación para ser parte del jurado no me sorprendió, aunque lógicamente me hace mucha ilusión», cuenta a Ultima Hora, a la vez que señala que para ello ha tenido que ver una quincena de películas.

La actriz Silvia Aguilar presidirá el jurado oficial, a la que se han presentado cerca de 2.000 cortos, tal y como comunicó la organización, con «mucha mucha producción procedente de Valencia» y que «sobre todo aborda temas sociales y comedia». Además de Bestard forman parte del jurado de este apartado el guionista y director David Valero y por Marcela Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres por la Igualdad y representante del Cortesina Fest.

Bestard reconoce que «soy más de teatro que de cine, porque vivo el teatro como algo más natural y orgánico» y recuerda que «hace unos tres años que no tengo ningún proyecto relacionado con este mundo, aunque en breve verá la luz una serie de la que no puedo dar más detalles». Asimismo, adelanta que en verano estará con el vodevil Ses tres cames des batle, «una comedia sobre la corrupción política en la que nadie sale indemne». El montaje está dirigido por Ricard Reguant y producida por Tot Espectacle.