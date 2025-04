«En el teatro es donde se le ven las costuras al artista, allí no cabe la pirotecnia»

Sea con La Fuga o al frente de Rulo y la Contrabanda, sus canciones son una espiral cerrada que, obstinada, siempre regresa a sus rockeras raíces. Es ahí donde Raúl Gutiérrez reúne la energía para armar temas que aspiran a ser himnos. Instalado en su particular ‘cámara hiperbárica’, en la que el tiempo no parece pasar, de tanto en cuando se arropa con el ligero atuendo del formato acústico. Que en ningún lugar suena mejor que un teatro, un refugio lleno de rigor y solemnidad, donde su cancionero baja de revoluciones y cambia los decibelios, el sudor y la cerveza por butacas, pausa y circunspección. Pero sin renunciar (jamás) a la emoción. Trui Teatre acoge su gira de teatros mañana viernes, a las 21.00 horas.

Cree que a diferencia de otros aforos de mayor capacidad, ¿el teatro permite ofrecer la versión más pura de un artista?

—Un sí rotundo, en el teatro se ven las costuras al artista, si las tiene. En el teatro se ve la música en su estado más crudo y puro, no cabe la pirotecnia, solo la música en su crudeza.

¿Pierde fuerza su repertorio al pasar al formato acústico?

—Sin duda, pierde fuerza pero gana en emoción. Gana un grado de emoción que no alcanzas con el rock. El público ha dado el ‘sí’ a estos conciertos en formato íntimo en los que cuidamos mucho la puesta en escena. Si sigo empecinado en hacer este tipo de giras es porque el público lo ha cogido con muchas ganas, y la prueba es que cada gira que hacemos tiene más fechas.

Hábleme de su puesta en escena, ese atrezzo que recrea una antigua estación ferroviaria...

—Es un tren de catorce metros dividido en segmentos de dos. Si el teatro es grande lo metemos entero y, si no, lo vamos metiendo por segmentos. Entra en la tercera canción del show, de la mano de una guitarra que emula el chacachá de un tren.

¿Hay alguna historia detrás de ese tren?

—Sí, lo cuento en alguna canción. Emula al primer tren que cogí cuando salí de Reinosa al formar La Fuga con destino a Madrid. Para nosotros la estación de Reinosa es un lugar muy especial. Por otra parte creo que, en general, el romanticismo de las estaciones es muy puro.

¿Cuál es la canción que mejor le representa de su repertorio?

—Cuesta decirlo, piensa que entre La Fuga y Rulo y la Contrabanda tengo 129 temas, de los que tocamos entre 20 y 23 en los conciertos, me cuesta mucho hacer el setlist... Quizá las que mejor me representan son Heridas del rock and roll y P’aquí, p’allá.

A la hora de crear, ¿cómo funciona su brújula creativa?

—Suelo hacer dos años de gira por España y América Latina, luego paro un año, necesito tranquilidad para componer. Lo hago a partir de las doce de la noche cuando no hay distracciones y el teléfono ya no suena. Cada vez espacio más los discos porque me cuesta mucho superar el listón de mi auto exigencia.

¿Siente que el rock ha perdido su esencia transgresora?

—No sé si la ha perdido, la transgresión es de la gente joven, lo que sí ha perdido es foco. De todas formas siempre ha vivido ajeno a las modas, y hace tiempo que no hay una cadencia de bandas interesantes de rock.

¿El rock es el género que mejor encarna la libertad?

—No lo sé, quizá sea una osadía pero siempre ha sido una válvula de escape para los incomprendidos.

¿Cuándo regresará al estudio para grabar nuevo material?

—Estoy empezando a componer, pero nadie me dice cuando tengo que grabar pese a que en el contrato con Warner tenemos una serie de discos pactados cada cierto tiempo. La discográfica se porta muy bien, siempre me han dejado hacer.

A la hora de componer, ¿qué artistas siguen siendo sus ‘mentores espirituales’?

—Siempre he mencionado a mis fuentes, nunca me he ocultado. Cuando estaba con La Fuga tenía un corsé más cerrado, pero en solitario te atreves con más cosas aunque tu naturaleza sea el rock. Antonio Vega, Los Suaves, Extremoduro, Los Secretos, Bunbury y otros muchos me inspiran. Son gente que parece que no tienen mucho que ver, pero tienen en común que cuidan mucho sus textos.