Del horror de Can Mir a la fantasía del cine y el poder de la propaganda

Walter Benjamin era de los que pensaban que un lugar no era solo un lugar, sino una condensación de acontecimientos, un espacio atravesado por la historia. ¿Qué habría pensado Benjamin, que estudió el cine como forma de arte, si hubiera sabido que la Sala Augusta fue una cárcel franquista? Benjamin, quien además, murió huyendo del fascismo.

No lo sabremos, claro, pero sí podemos saber el horror que impregnó los muros de lo que fue el almacén de maderas Can Mir que, en julio del 36, se reconvirtió en un almacén de personas hacinadas. Lo sabemos gracias al testimonio de quienes pasaron por allí y vivieron para contarlo y por la labor de historiadores como Manel Suárez Salvà, autor del libro La presó de Can Mir (Lleonard Muntaner).

Suárez describe como «lugar tenebroso, sin luz natural» la prisión de Can Mir en la que los internos tenían «unas condiciones de vida terribles». «Era una inmensa nave de mil metros cuadrados» donde se daban «hacinamiento, nulas condiciones de higiene, pésima alimentación», etcétera. Un ejemplo de la brutalidad existente está en la falta de farmacia que provocaba que «los médicos visitaran la prisión esporádicamente» con el caso de que «uno de ellos, Sergio de Urbaneja, era falangista, y además los maltrataba».

El cuadro de Rafael Nebro, uno de los presos encarcelados en la prisión y que murió en ella. La obra ha sido recuperada recientemente.

A su vez, Can Mir es «la prisión en la que la práctica de las ‘sacas’ nocturnas se desarrolló con toda su crueldad». De hecho, las personas que iban a ser fusiladas solo lo sabían la medianoche anterior a su ajusticiamiento, y «en muy pocos casos podían despedirse de sus familiares».

Perfil de los reclusos

El perfil de los reclusos era el mismo que el de otras cárceles: «Convivían hombres de todas las edades, estados y procedencias. Todos de izquierdas o sospechosos de serlo o no leales al Movimiento». A su vez, en Can Mir había un perfil característico: «Los presos gobernativos», que eran aquellos detenidos por orden del Gobernador Civil. Todos los asesinados eran de este tipo.

Por otro lado, lamenta Suárez lo poco conocida que es la historia pretérita de la Sala Augusta, aunque «no es algo excepcional». En su opinión, «el Franquismo es muy poco conocido», lo que es «un error social y político enorme». Muy poca gente sabe, de hecho, que el Augusta fue antes que cine una prisión, y seguramente pocos recuerdan que incluso siendo cine, antes de ver una película se pasaba el No-Do, elemento de propaganda del régimen. Los cineastas, además, al igual que cualquier otro artista, sufría la censura y, en algunos casos, la represión y persecución.

Y sí, puede sonar a algo del pasado, pero es tramposa la interpretación porque a pesar de las décadas consumidas, para Suárez es obvio que ni la censura, la represión o la persecución son cosas del pasado. De nuevo, volviendo a Benjamin, cada espacio está atravesado por ecos de la historia, y solo si escuchamos atentamente lo que sonó en una sala de cine antes de que lo fuera identificaremos los riesgos que vivimos.