El Atlàntida desvela sus primeros conciertos y películas

Jaume Ripoll, fundador y director del Atlàntida Mallorca International Film Fest, ha explicado este miércoles que el festival genera en aquellos que lo visitan las «ganas de volver». Las mismas que tiene el propio certamen de regresar y hacerlo, además, por su 15 edición, la décima en Mallorca, entre el 27 de agosto y el 3 de agosto. Para calentar los motores de esta nueva entrega, Ripoll ha avanzado un 'tast' de lo que será el Atlàntida este año, un espacio lúdico, pero reflexivo, con el desvelado de su cartel, obra de Miquel Adrover, y de los primeros conciertos y filmes.

Así pues, Ripoll, acompañado por Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern, ha explicado en Can Oleo, donde se reunieron varios profesionales del sector del cine, la cultura y la música para mostrar su apoyo al Atlàntida, que será la mallorquina Maria Jaume quien ofrezca el concierto inaugural del festival en Ses Voltes y el alicantino Yerai Cortés será quien actúe en la jornada de clausura en La Misericordia.

Entre una fecha y otra, pasarán por el festival nombres como Cariño, Guillem Gisbert (de Manel), Lildami, Ginestà, Disobey, Nusar 3000, Metrika, Lablackie y Bajocero X, entre otros que todavía no se han desvelado.

Al anuncio musical se le añadió el descubrimiento de los primeros títulos que pasarán por el Atlàntida. Es el caso de The Shrouds, la última película de David Cronenberg; Iddu, l'ultimo padrino, con Toni Cervino; el estreno absoluto en España de la nueva adaptación de Bonjour Tristess, de Durga Chew-Bose; Diciannove, de Giovanni Tortorici; Sarah Bernhardt, La Divina, de Guillaume Nicioux; Münter y Kandinsky, de Marcus O. Rosenmüller; 2.000 metres to Andriivka, de Mstyslav Chernov; Riefenstahl, de Andres Veiel; y The People's Joker, de Vera Drew.

Por otro lado, el festival mantiene sus sedes, regresando a la Sala Rívoli y a Es Baluard, Ses Voltes, La Misericòrdia y Cine Ciutat, además de abrir a partir de hoy mismo el plazo para las inscripciones de sus secciones oficiales nacional e internacional.