Jansky ‘evoca’ a Llompart con una lectura «ecopoética» de sus versos

Si en Insecta Dance Music, Laia Malo y Jaume Reus, o lo que es lo mismo, el dúo de electrovèrsia Jansky, seres como grillos, saltamontes, cigarras, abejas u hormigas que habitan en s’Albufera d’Alcúdia eran protagonistas de sus temas, ahora dan un paso más allá en su investigación científica con la naturaleza en el foco principal. En su próximo espectáculo, Bateguen atzavares, evocan los versos de Josep M. Llompart con una lectura «ecopoética» en la que las plantas son un miembro más del proyecto, es decir, «cantan y tocan música». Se estrenará el 10 de mayo en Barcelona dentro de los actos del Any Llompart, y luego recalarán Palma el 24 de mayo para el acto central de esta celebración, pero hoy ofrecerán un «ensayo abierto», a las 11.45 horas, en la Plaça Blai Bonet de s’Arenal.

Y la pregunta: ¿cómo pueden las plantas producir música? Jansky lo hace a través de lector o traductor bioeléctrico «que mide la diferencia de electricidad entre un polo negativo y uno positivo» y eso se traduce a «notas musicales», detalla Reus. Un aparato que conocieron durante su participación, el año pasado, en la clausura de la Bienal de Venecia, y que luego adquirieron junto a un hidrófono de contacto, que graba los sonidos subacuáticos.

De esta forma, Jansky continúa con sus ejercicios de investigación musical y científica, y lo curioso de esta simbiosis entre el humano y la naturaleza «es que con el lector bioeléctrico puedes hacer que sus música suena a piano, a percusión». Ellos lo llevan a su terreno, la electrónica y la poesía, y en este espectáculo «enchufamos las plantas e improvisamos con ellas, ellas son las que dictan la melodía», sostiene. Además, trabajan con plantas recurrentes en la obra de Llompart, en el caso de Bateguen atzavares con «hiedras y agaves», y pronto lo harán con las rosas. Así, en esta propuesta la música se funde tanto con los versos de Llompart como los de la propia Laia Malo, «algunos de esos poemas son inéditos, el resultado de la residencia artística que obtuvo del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)», y siempre con un espacio para la improvisación, un sello con el que Jansky juega en todos y cada uno de sus proyectos.

El formato de ensayo abierto previo al estreno permite a Laia Malo y Jaume Reus «experimentar, ver cómo funciona y cómo reacciona el público». Ya lo hicieron hace apenas unas semanas en Lleida, «y lo que más me chocó», cuenta la poeta, «es la emoción que generó, realmente hubo gente que se emocionó cuando conectamos la planta y empezamos a hacer música con ella». También hubo una persona que se preocupó por la salud de la planta, por eso aclara que «la planta no sufre, eso era primordial, la cuestión de todo esto es hacer partícipe a la naturaleza, no abusar más de lo que ya se hace». «Como hacemos electrónica, que en el fondo es algo muy tecnológico, el hecho de incorporar elementos de la naturaleza nos devuelve a la parte orgánica de la música, porque aunque hagamos electrónica lo que nos interesa son los instrumentos de verdad, con alma», sostiene la autora.

Un espectáculo que, seguramente, «acabará siendo un disco», avanza Reus, que añade: «Vamos viendo que nuestra manera de crear discos surge de hacer un espectáculo en directo, del que van saliendo temas, y estamos muy contentos con algunos de los que estamos trabajando ahora». «Hay algún hit», concluye Malo.