Estas son las actividades programadas para Sant Jordi

El Gremi de Llibreters de Mallorca impulsa un año más Sant Jordi, el Día del Libro, que se celebra el próximo miércoles 23 de abril, coincidiendo esta vez con las fiestas de Semana Santa en los colegios. El lema escogido para esta convocatoria es 'Sant Jordi és una festa' e incluye una campaña protagonizada por una pareja de caparrots, Tom y Rosa, para amenizar la jornada.

Sant Jordi es una cita imprescindible no solo para los letraheridos, sino para todos los ciudadanos interesados por la cultura en general. Además, es el único día del año en el que se puede aplicar un 10 % de descuento en la compra de libros, por lo que es una oportunidad única para hacerse con los títulos más anhelados, desde las últimas novedades editoriales hasta los textos más clásicos de la literatura.

En esta ocasión 28 librerías de Palma llenarán las calles de Ciutat con sus estands repletos de propuestas literarias para todos los gustos y edades. En la renovada Plaza España estarán Abacus y Casa del Libro. En la zona de San Miguel tendrán su sitio Embat, Come in, Colom y La Biblioteca de Babel. La Salina ocupará Vía Roma y la concurrida Rambla albergará Ínsula Literària, Curolletes, Agapea, El Corte Inglés, Finis Africae, Lila i els Contes, Es Raconet, Campus y Ramon Llull. En Plaza Mayor tendrán sus estands Llibreria Pròpia, Gotham, Drac Màgic, Lluna, Baobab, Quart Creixent, Univers del Còmic y Quars. En Marqués del Palmer, como marca la tradición, estarán Rata Corner y Little Rata. Cort estará ocupada por Literanta mientras que el Paseo del Born lo estará por La Librera del Savoy.

En cuanto a las actividades, las firmas de libros volverán a ser las claras protagonistas, con más de 150. Además, Govern, Consell insular y Ajuntament de Palma vuelven a sumarse a la 'diada' con una treintena de actividades más, que se llevarán a cabo sobre todo en las bibliotecas. Asimismo, cabe destacar que estas actividades no solamente se centrarán en el 23 de abril, sino que se prolongarán durante toda la semana en torno a Sant Jordi. Puedes consultar el programa completo aquí.