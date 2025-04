Los libreros reivindican Sant Jordi como «fiesta popular» con los 'caparrots' Tom y Rosa

El Gremi de Llibreters de Mallorca, liderado por Miquel Ferrer (Rata Corner), ha presentado este martes en rueda de prensa una nueva edición de Sant Jordi, que se celebra el 23 de abril y que este año coincide con las fiestas de Semana Santa en los colegios. Ferrer, que encara su segundo Día del Libro como presidente de la entidad, ha insistido en el carácter festivo de esta cita, que se ha consolidado como «algo más que una leyenda y se ha convertido en una gran fiesta popular».

De hecho, el lema de este año es 'Sant Jordi és una festa', siguiendo la campaña iniciada en 2024 con 'Som fans de Sant Jordi'. Además, en esta nueva convocatoria han incluido una pareja de caparrots, Tom y Rosa, para «animar la jornada y bailar con los ciudadanos, lectores y libreros». «Sant Jordi es ya una fiesta popular, con sus rituales propios, como es regalar rosas y libros, además de la leyenda del dragón, y que tiene una acogida muy popular», ha destacado Ferrer.

Respecto a la organización y funcionamiento de la diada, este año será muy similar a la del año pasado. Participarán un total de 28 librerías de Palma, que se organizarán en torno a dos ejes: uno que va desde Cort, Plaza Marqués del Palmer, Plaza Mayor y Plaza España -que, tras las obras, se suma de nuevo al itinerario habitual-, y otro que recorre Vía Roma, La Rambla y el Paseo del Born. El horario será de 09.00 a 21.00 horas, de forma ininterrumpida, y se organizarán más de 150 firmas repartidas por los diferentes estands de las librerías. Además, otro año más el Govern, el Consell insular y el Ajuntament de Palma se suman a Sant Jordi con una treintena de propuestas pensadas para disfrutar en familia en las bibliotecas. De nuevo, el 23 de abril se aplicará un 10 % de descuento en las compras de libros, tanto en las paradas como en los establecimientos, algo que solo ocurre, tal y como ha insistido Ferrer, para el Día del Libro.

Javier Bonet, regidor de Cultura de Cort, ha explicado que en esta «gran fiesta de la cultura» se pondrá en marcha un dispositivo especial de la Policía Local para «facilitar» el correcto funcionamiento de esta jornada, con más vigilencia y más servicios de limpieza. Por su parte, Guillem Ginard, director insular de Cultura, ha incidido en el convenio de colaboración entre el Consell y el Gremi de Llibreters, que se remonta a varias décadas atrás y que esperan que «tenga continuidad por muchos años más».

En este sentido, ha agradecido la gran labor de la entidad, que también está detrás de otras cita importantes para el fomento de la lectura, como la Fira del Llibre de Palma -que se celebra a finales de mayo y principios de junio- y la Setmana del Llibre en Català -que cae en el último trimestre del año-. Sobre la polémica acerca de la falta de consenso para aprobar la subvención nominativa de 95.000 euros para el Gremi, Ginard ha aclarado que es el punto del día del pleno extraordinario que tendrá lugar este miércoles.

Ventas

Ferrer ha subrayado que Sant Jordi es una de las fechas clave para los libreros, ya que supone entre un 8 y un 12 % de las ventas anuales, un porcentaje que varía según el establecimiento. Así, recordó que el año pasado la jornada arrancó con lluvias, algo que perjudicó el balance, una estampa que esperan que no se repita este año.

Una de las novedades de este año es que, siguiendo lo propuesto por el Gremi de Llibreters de Catalunya, en esta edición no se facilitará el ránking de libros más vendidos hasta el día siguiente, es decir, el jueves 24 de abril. La razón, ha justificado Ferrer, es no contribuir al efecto llamada del libro más vendido, así como cumplir con el rigor de estas listas, que «a menudo se basaban más en sensaciones y datos incompletos que no en datos reales, puesto que el balance se suele hacer a las 19.00 horas, que es precisamente un momento de gran afluencia y es imposible que sea real». De nuevo, en esta edición las floristerías de La Rambla volverán a tener protagonismo, demostrando «la unión de floristas y libreros», puesto que «ambos estamos orgullosos de formar parte del tejido de los pequeños comercios».