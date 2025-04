Roc Casagran, Premi Sant Jordi: «Las redes sociales son como el agua de las islas: aíslan y nos conectan con el mundo»

La tierna escena de jugar a formar islas con las rodillas de pequeños en la bañera, imagen que retrata Miquel Àngel Llauger en su libro Corfú, Cabrera, Martinica (Lleonard Muntaner, 2021), sirve a Roc Casagran (Sabadell, 1980) para dar la bienvenida al lector de su novela Somiàvem una illa (Univers), que le valió el Premi Sant Jordi. Lo presenta este martes a las 19.00 horas en la librería Drac Màgic de Palma junto al también escritor Sebastià Perelló.

Esa escena que cita de la obra de Llauger es muy reveladora en cuanto a lo que se encontrará el lector: el torrente de pensamiento de una mujer encerrada en sí misma pero que ha decidido sincerarse...

—Tenía la novela prácticamente lista cuando me llegó el libro de Llauger. Me gustó muchísimo y esta escena en concreto me pareció buenísima por la imagen que transmite. Es un elemento con el que todo el mundo se puede sentir identificado porque lo ha vivido en un momento u otro. También me interesaba porque explica la vida: pensamos que somos muy importantes, pero no dejamos de ser efímeros, como esa isla que se dibuja en la rodilla, pero lo cierto es que un día no estaremos aquí y hay que intentar vivir la vida con intensidad.

¿Cómo nace su fascinación por las islas?

—Mirando vídeos muy extraños en YouTube. A partir de ahí me fui interesando en el concepto de isla que, en el fondo, tiene un punto mágico: es un trozo de tierra rodeado de agua. Buscando información comprobé que hay islas con interés geográfico, pero también histórico, con muchas leyendas. Fui apuntando las islas que más me llamaban la atención...

Era muy coherente que viniera a Mallorca a presentarla. ¿Qué relación tiene con nuestra isla?

—He venido muy a menudo y hace años que lo hago en Semana Santa para dar algunas charlas en institutos que leen mis libros y también conozco algunas personas. Parece que Balears está sufriendo, y eso también es un tema que aparece en el libro, la presión turística. Es una cuestión que me interesa mucho. Cuando ves que los profesores que trabajan en Eivissa tienen que vivir en autocaravanas porque no pueden pagarse un alquiler te hace reflexionar sobre todo lo que implica el turismo. Y, al mismo tiempo, te pone en una trinchera, porque tú también quieres viajar, pero cuando en casa sufres las consecuencias de la subida del precio de la vivienda y además se genera una distorsión cultural... Un turista puede venir a Mallorca y no tener contacto ni con el catalán ni con la cultura mallorquina porque todo está pensado para que el turista disfrute de un rato agradable, pero es que así se pierde la esencia del viajar, que para mí es conocer otras maneras de vivir y de hacer las cosas.

Intercala ocho (Sumbawa, Tristán de Acuña, Sentinel del Norte, Tromelin, Insulo de la Rozoj, Clipperton, Islas de los Urus y Tuvalu) con el monólogo interior de la protagonista de la novela, Carla. ¿Cómo encontró ese paralelismo?

—Revisando mis anotaciones me di cuenta de que para explicar su historia, que al final habla de la incomunicación en el mundo moderno, la isla es una metáfora perfecta. El agua incomunica y, a la vez, es el espacio que permite comunicarse con el mundo. En nuestro mundo las redes sociales reflejan esa doble vertiente: nos permiten conectarnos y, a la vez, nos aíslan, constituyen una barrera que nos aparta de la humanidad. A partir de ahí fui construyendo el correlato.

Arranca con la erupción del volcán Tambora en 1815, en Sumbawa (Indonesia), donde murieron todos los habitantes y, con ellos, una lengua.

—Este tipo de sucesos se deben a peligros con los que el ser humano poco puede hacer. Y hay otros casos de lenguas que desaparecen por motivos militares, políticos o sociales.

Cuando la protagonista va al instituto gana un concurso sobre islas y naufragios como símbolo de la adolescencia.

—Somos islas y nuestro sueño es aspirar a ser archipiélagos. Esa sería la vida exitosa: ser amos de nuestra isla, donde se viva más o menos bien y junto a otras islas a las que podamos llegar con una barquita. El aislamiento a veces se hace más grande con el paso del tiempo, a pesar de la gran contradicción del mundo moderno de contar con las herramientas para estar ultra conectados y a la vez que nos cueste encontrar conexiones más íntimas.

Volviendo a su paso por la Isla, ¿qué institutos visitará?

—Este lunes he estado en Moll Vell (Port d’Alcúdia), Inca y Can Peu Blanc (sa Pobla). Este martes, en Berenguer d’Anoia (Inca), Josep Font i Trias (Esporles), Medina Mayurqa (Palma). Y, finalmente, el miércoles me encontraré con los alumnos del IES Sineu y el IES Joan Maria Thomàs. Los estudiantes están leyendo Ara que estem junts (Columna, 2012).

Al ser escritor y profesor de catalán de Secundaria, ¿cómo vive que su novela sea lectura obligatoria en institutos?

—Hacer que cualquier cosa sea obligatoria tiene un punto extraño y pasa como con todo: tienes que ponerte a ello de buena gana. Cuando hablamos de esta novela noto que, aunque la hayan tomado al principio con más o menos ganas, termina gustando. Es un libro que funciona y es bueno que los profesores propongan lecturas diferentes a las que leerían si fueran ellos los que las escogieran para fomentar el amor por la literatura y la lengua.