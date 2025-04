La persona y el escritor

Esta mañana he amanecido con la noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa y, aunque no tengo una propensión especial por las necrológicas, he comprendido que debía, que quería escribir unas palabras de agradecimiento como lector. Porque con Vargas Llosa no solo muere un formidable escritor, sino también, en cierto modo, una manera de hacer literatura. Hace solo seis o siete décadas, cuando Vargas Llosa, García Márquez o Julio Cortázar escribían sus primeras obras, los escritores eran una élite, una minoría que creaba sus ficciones sin afán de lucro (o, sin que ese fuera su único estímulo), sin tener en cuenta los condicionantes comerciales ni ideológicos y con la idea de hacer una obra perdurable y no un mero pasatiempo para llenar los bolsillos y agasajar a los lectores. Las novelas del escritor peruano, como las de todos los grandes autores del siglo XX (Joyce, Proust, Huxley, Mann, Faulkner…) combinaban elementos de la gran novelística del XIX (personajes bien trabajados, de honda psicología, enmarcados en espacios físicos y espirituales perfectamente definidos, con tramas muy elaboradas…) junto con las técnicas innovadoras del siglo XX (perspectivismo, monólogos interiores, contrapunto, flexibilización del tiempo narrativo…). Eran novelas densas que reclamaban esfuerzo al lector, le desafiaban y le exigían conocimientos e inteligencia. Todo lo contrario que el fast-food de la novela actual. Los escritores del siglo XXI han proliferado exponencialmente al calor de los beneficios que generan las ventas (evidentemente, en literaturas que no son minoritarias como la catalana) y la mayoría de editores se han convertido en empresarios que solo quieren ganar dinero y, por tanto, publican o potencian lo que se vende, lo que el mercado absorbe. Ya no son los autores quienes dictan las directrices estéticas, sino las ganancias. Y Vargas Llosa era uno de los últimos dinosaurios que todavía creía en la literatura como arte y no como mercancía.

Estos días se hablará largo y tendido de su vida y milagros (o miserias). Y de sus obras. Que si sus excepcionales inicios con Los cachorros y La ciudad y los perros, que si la consagración con La hora verde y Conversación en la catedral, que si la madurez con La guerra del fin del mundo y La fiesta del chivo y que si el final con Le dedico mi silencio. A mí me interesa, sin embargo, hablar de una obra menor (si es que en un autor de obras ciclópeas puede hablarse de menor) o de segunda fila (de esas que quedan a la sombra de las grandes producciones) como es El sueño del celta. Porque me sirve como argumento para defender que no hay que confundir y mezclar la ideología de un escritor, ni siquiera sus hechos, con su obra literaria. Como ha ocurrido con Louis F. Céline, Ezra Pound o Maiakowski. Vargas Llosa tenía una ideología reaccionaria, era conservador, neoliberal y no entendía en absoluto el nacionalismo catalán (de hecho, ejercía de anticatalanista) y, sin embargo, sus personajes literarios transcienden, van más allá de sus convicciones como individuo. Es el caso de Roger Casement, el personaje principal de esa magnífica novela, una crítica brutal al colonialismo. Cuando la leí me quedé anonadado: un escritor que en sus artículos, en sus entrevistas, en sus intervenciones públicas se muestra incapaz de entender el nacionalismo catalán y, consciente o no, en esa novela, mediante el conflicto irlandés, lo refleja de un modo magistral y con una honda ternura. Vargas Llosa consigue que el lector entienda y se identifique con la manera de ser y de pensar de Casement. Es decir, como persona no era capaz de seguir más que una órbita delimitada, y en cambio como escritor, como artista, podía ir más allá de sus propias certezas y entender y dar vida (en la ficción, claro está) a individuos antagónicos a su ideario.

Y eso nos lleva al famoso episodio del puñetazo que le propinó a García Márquez. Dos de los premios Nobel hispanoamericanos (los otros son Gabriela Mistral, Miguel Àngel Asturias, Neruda y Octavio Paz), que habían sido grandes amigos en el pasado, se pelearon el 12 de febrero de 1976 en el Palacio de Bellas Artes de México D.F., y la disputa acabó con el ojo morado de Gabo. La teoría convencional afirma que se había abierto una brecha ideológica entre ellos y que esa noche discutieron por razones políticas y la cosa acabó en las manos. La tesis sensacionalista habla de un puñetazo por celos: Vargas Llosa habría sabido o sospechado que Márquez le ponía los cuernos y le agredió. No se conocen más opciones. De cualquier modo, ninguna de las dos hace quedar bien a Vargas Llosa. Ambas nos conducen al uso de la violencia poco justificada. Que fuera capaz de propinar un puñetazo sea por motivos políticos o por celos de machito no le hace gran favor. Sea como fuere, es lo que intentaba decir con el ejemplo anterior. No me importa un rábano cómo era el Mario Vargas Llosa como persona, sino como escritor. Y como escritor fue uno de los grandes genios de la literatura contemporánea.