Todos los cuerpos pueden danzar en Festibaal 2025

Todos los cuerpos, todas las edades y todas las diversidades funcionales y neurológicas son bien recibidas en el escenario de Festibaal, el nuevo festival europeo de danza contemporánea que celebra su primera edición en Mallorca a lo largo de este mes. El certamen nace de Studiotrade, una red europea que reúne a creadores de Alemania, Francia, Lituania, Finlandia, Islandia, Italia, Portugal y España, siendo la compañía mallorquina Baal la representante española en el proyecto. «Somos outsiders del mundo de la danza, que vemos esta disciplina desde un enfoque inclusivo y político. Nos alejamos de los cánones establecidos y de la danza más comercial para apostar por lo social, dejando ver en escena otros cuerpos y acercándonos a otros públicos», señala Catalina Carrasco, organizadora de Festibaal.

En concreto, el festival figura en el programa europeo Dance All In, que incluye propuestas con bailarines con diversidad funcional, iniciativas intergeneracionales y espectáculos para la infancia, con objeto de romper barreras en el ámbito de la danza contemporánea. «En marzo se celebró en Vilnus un festival similar al nuestro enmarcado en este proyecto, y el mes que viene se hará lo propio en Colonia. En estos espectáculos, podemos ver en escena a profesionales con diferentes discapacidades o diversidades, como síndrome de Down, visibilidad reducida o diversidad funcional. También a mayores de 50 años o piezas intergeneracionales», abunda Carrasco.

Certamen

Asimismo, el festival también se inscribe en el certamen Cos Art Eina (Eurorregión 24/25), una alianza creativa entre Konic (Barcelona), K. Danse (Toulouse) y Baal (Mallorca) que explora la relación entre el cuerpo y los nuevos medios digitales, integrando tecnologías inmersivas y lenguajes híbridos desde una perspectiva artística y crítica.

Festibaal arrancó el 5 de abril con espectáculos de Baal y de la compañía francesa K. Danse, y continuará el 24 de abril con Revival, de Lissa Pentti (Finlandia) en el Teatre Sans, seguido el 25 de Somatati, de Voarte (Portugal) en el Teatre del Mar. El 26 será el turno de Poison Ivy, de Kònic Thtr (Barcelona), también en el Teatre del Mar. Finalmente, el festival cerrará el 27 de abril con dos espectáculos en el Passeig Marítim de Alcúdia: Together Alone, de Low Air (Finlandia), y With Us!, de Silke Z (Alemania).

También habrá talleres y actividades participativas en torno a materias como la danza inclusiva, el break en la contemporánea o la aplicación de la inteligencia artificial y la realidad virtual a las artes escénicas, todos ellos a cargo de algunas de las compañías internacionales invitadas al festival, aunque ya no quedan plazas.

«Es una ocasión única para ver en Mallorca propuestas poco convencionales que te tocan a nivel emocional, en una época en la que pocas cosas nos hacen sentir y nos mueven el estómago y el corazón, más allá de la comprensión», destaca Carrasco, quien incide: «Por supuesto, todos los espectáculos son accesibles a personas con diferentes tipos de discapacidades, incluyendo incluso la audiodescripción para personas con visibilidad reducida. Queremos romper con la idea arcaica de que la danza no es para todo el mundo y, modestamente, contribuir a transformar la sociedad y construir un mundo mejor», concluye.