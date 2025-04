Lluís Maicas: «No cambiaría absolutamente nada de mi vida, solo algunos pormenores»

Lluís Maicas (Inca, 1954) es, ante todo, un escritor disciplinado y metódico. Lo demuestra con sus dietarios, en los que religiosamente, día a día, anota sus pensamientos cotidianos, un ejercicio que lleva realizando desde hace más de dos décadas y que se ha materializado en una decena de libros de este género literario tan íntimo y autobiográfico. Este martes a las 18.30 horas presentará en Embat (Palma) su nuevo dietario: Pluges d’altres núvols (Lleonard Muntaner).

En el prólogo, Llorenç Capellà asegura que se expresa sin tapujos. ¿No hay autocensura?

—Escribo sin autocensura. Lo que sí es cierto es que hay límites que me he propuesto no traspasar, que son los temas que afectan a la familia o a las relaciones familiares. Normalmente no hablo de estas cosas porque es una fuente de conflictos y de ahí pueden salir comentarios sesgados de forma gratuita.

Lamenta que hay quien escribe dietarios por ego o para rendir cuentas con sus compañeros de oficio... ¿Por qué los escribe usted?

—A mí no me interesa todo eso. Hay dietarios, como los de Rafael Chirbes que son muy duros porque hablan de su vida personal como homosexual. Es un terreno en el que no me interesaría entrar. Otros, como dice, escriben para pasar cuentas con otros escritores, para decir la suya. Lo que me pasa a mí es que no creo que haya verdades absolutas, rehúyo de ellas. Hay cosas que creía tener claras cuando era joven y ahora no veo tan claras...

Desconfíe de quien piense igual que cuando tenía 20 años, ¿no?

—Así es. Por otra parte, quiero decir que me hace especial ilusión que Llorenç accediera a encargarse del prólogo. Mi admiración por él es muy lejana y no responde solamente al trabajo, sino también como ejemplo que es de investigación y creatividad. He dicho ya en varias ocasiones que descubrí la literatura catalana gracias a tres autores, uno de ellos era Capellà, con su No hi ha vent a la teulada (Moll, 1971). También están Gabriel Janer Manila y L’abisme (Moll, 1986) y Cada dia que calles (Daedalus, 1969).

¿Qué leía antes?

—Con 16 años, y hasta los 20, prácticamente todo lo que leía era poesía en castellano, pero también mucha literatura francesa. Era una época gris para nuestra lengua y, en la escuela, los profesores de literatura pasaban de largo cuando había que hablar de nuestra literatura. Estudiábamos los latinos, los franceses.... Soy un enamorado de la literatura francesa, pero entonces descubrí que tenemos una literatura propia y fue, precisamente, gracias a Capellà, así que esto es una absoluta íntima satisfacción para mí.

Portada del nuevo dietario de Maicas, 'Pluges d'altres núvols' (Lleonard Muntaner).

Teniendo en cuenta la cantidad de libros que ha publicado, no debe de quedar tanta gente para que haga sus prólogos...

—No crea... En realidad, no soy muy de prólogos.

¿Por qué?

—Porque no me gusta molestar y a veces también porque no ha sido conveniente u otras circunstancias varias. Eso sí: me interesa mucho que escriban prólogos para mis libros gente me interesa mucho, sea literaria o humanamente. Por otras razones no me interesa tanto, por ejemplo, para ayudar a que el libro tenga más visibilidad. En muchos casos son amigos que quería que formaran parte de mi mundo literario.

Capellà también asegura que prefiere las conversaciones cortas. ¿Con la edad uno se vuelve más sintético?

—Creo que sí. No es que haya una extensión forzada de las cosas, pero sí procuro hacerlo con concreción, expresarme con un ahorro de palabras, sin añadir elementos que no sean propios del tema que trato. Al final, podrías ensanchar un libro todo lo que quieras y si tienes un poco de oficio puedes alargar un texto innecesariamente. Aunque, por ejemplo, el realismo mágico, necesita de muchos elementos. Si a Cien años de soledad le quitáramos según qué descripciones, quedaría cojo. En cambio, en El coronel no tiene quien le escriba García Márquez condensa en muy pocas páginas todo un mundo. Es García Márquez en estado puro. Hay todo lo que tiene que haber.

Habla de la moda de los jóvenes de escribir novelas muy largas, algo que no lo acontenta.

—Un libro largo puede ser tan bueno como uno corto, no es una cuestión cualitativa. Lo que sí creo es que lleva más trabajo y se necesita más habilidad en la concentración que no en la dispersión. Sobre esta moda, no es que solamente sea entre los jóvenes, sino que está por todo. Parece que si publicas una novela de menos de 500 páginas ya está mal.

Lo que sí dice que es propio de los jóvenes es la tendencia a omitir signos de puntuación y mayúsculas...

—Estoy acostumbrado a la ortografía clásica, así que me cuesta leer cuando no hay mayúsculas y minúsculas o signos de puntuación. Puede que sea problema mío o de mi generación, pero es que me cuesta ver dónde acaba un verso. Las normas ortográficas están para entendernos. ¿Qué gana un texto sin eso? Hay cosas que se hacen sin saber muy bien por qué, pero estoy abierto a que alguien me lo explique para que lo entienda.

Le da rabia tener que morirse y le da más miedo sufrir que no el hecho de morirse en sí mismo. ¿Hay algo en su vida que hubiera hecho de diferente manera?

—Absolutamente nada. Hay dos o tres detalles, pormenores, que podría rectificar. Hace unos cuantos años que pensaba que las cosas que me habían pasado eran culpa de otros y no es verdad: la mayoría de lo que me ha sucedido es porque yo lo he decidido. Escribí L’armistici para hacer cuentas conmigo mismo, para asumir que siempre hay opciones para elegir y no hay que culpar siempre a los demás.

¿Ha pensado algún epitafio literario?

—Creo que lo he escrito para algún libro, pero no me acuerdo. Cada vez pienso menos en cosas concretas sobre la muerte. Hablar de la muerte no es más que una defensa y te defiendes de las cosas que, en cierta manera, temes. Temo el dolor físico por morirme y la ausencia absoluta que habrá dentro de dos generaciones. ¿Quién me recordará? Mis hijos y mis nietos, pero los hijos de mi nieto no sabrán ni siquiera que he existido. Esa sensación de ausencia es muy dura, porque no queda nada. En mi caso, y en el de otros escritores, será lo que he escrito. Y está bien que así sea.