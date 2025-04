Biel Llinàs: «La arquitectura y la escultura pública son elementos ligados al poder»

El artista de Felanitx Biel Llinàs inauguró el pasado 9 de abril su primera individual institucional en Mallorca, en concreto en el Espai Zero de la Fundació Miró. El proyecto que presentará, Palaus de la memòria, nació de su residencia como beneficiario de la beca Pilar Juncosa y Sothebys 2023 en Casa de Velázquez. La muestra contará con visitas guiadas a cargo del artista y de comisarias como Beatriz Escudero, Clàudia Desile o Jordi Pallarès.

¿Qué le aportó la residencia de Casa de Velázquez a nivel conceptual? Una de las esculturas del pintor es eje del proyecto.

—La idea de la memoria de un lugar, pensar que los espacios tienen currículum. Cuando me acerqué al lugar de la residencia, al llegar, me di cuenta de que incluso, en su finalidad, era un espacio desubicado; se trata de un palacio francés y que, por tanto, dependió de Francia durante muchos años, pero que se encuentra en pleno Madrid. Eso me interesó mucho y de alguna manera fue uno de los puntos de partida a la hora de indagar sobre la memoria de los espacios. Mi investigación está cruzada por una escultura ecuestre de Velázquez, que veía desde mi ventana y que fue destruida durante la Guerra Civil. Otro punto importante, que está dentro del trayecto que establece mi trabajo, es mi propia habitación en el centro: la 301.

¿Eso le lleva a interesarse también por la arquitectura, como cuando aborda en su trabajo las torres castellanas de unos edificios próximos?

—Sí, pero quiero dejar claro que la arquitectura siempre es importante en mi obra. Resaltaría, por ejemplo, un trabajo anterior como es Self Storage, en el que abordo la arquitectura desde un punto de vista problemático, intentando indagar en las estructuras de la precarización y en los problemas de vivienda. En este caso, centré la mirada en las torres castellanas, ya desaparecidas de Casa de Velázquez, pero que aún se mantienen en algunos edificios de la Ciudad Universitaria y el barrio de Moncloa.

¿Cómo formaliza artísticamente la idea a partir de los materiales que se va encontrando en su labor?

—Tuve una parte muy importante de trabajo de archivo, ya que eso me permitió entender algunas cosas de la propia historia del edificio. No es solo que se trate de un edificio francés, como dije anteriormente, es que también está traspasado por toda la historia reciente de este país, como la Guerra Civil, que afectó al conjunto del estado. Por eso realicé un trabajo de investigación, a partir de revisión bibliográfica e imágenes en blanco y negro que me sirvieron para enfocar el trabajo previo antes del desarrollo de las piezas. En cuanto a la formalización, resaltaría el vídeo y los gouaches y la creación, casi escenográfica, del palacio de la memoria. El título hace referencia a una técnica de memorización de discursos que se empleaba en el mundo antiguo y que se basaba en la visualización de salas palaciegas para fijar un mapa mental de lo que se quería exponer.

Una de las piezas más destacadas es el video de la performance con la escultura de Velázquez.

—Realizo una acción con la escultura a través de un cordel para trazar la conexión más directa con la misma. Quiero destacar que la exposición tiene un claro trasfondo político, ya que tanto la arquitectura como la misma idea de escultura pública son dos elementos que están ligados al poder. De ahí la importancia de las esculturas ecuestres y la fijación de reyes y dictadores por ellas.

¿Algunos de sus trabajos se han adaptado a otros formatos, como libros. ¿De qué manera entiende su labor artística?

—Me adapto según el proyecto. Es cierto que algunos se formalizaron en libros, como en Work (in') Work (out) o Self Storage, y otros son más efímeros o exposiciones más al uso. Intento adaptarme al mensaje y buscar las soluciones, pero a priori no me cierro a nada.