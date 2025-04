Laura Fernández se sumerge en el Lago Ness para reivindicar el poder de la fantasía

Cuando el editor de Debate preguntó a Laura Fernández (Terrassa, 1981) si tenía algún ensayo de un centenar de páginas para publicar, la escritora y periodista le contó su viaje, el verano de 2023, al famosísimo Lago Ness. Le sugirió hacer una crónica al estilo de la de David Foster Wallace en un crucero y lo que empezó siendo eso, una crónica de la travesía por el estanque escocés terminó convirtiéndose en una suerte de ensayo literario con tintes filosóficos sobre la primitiva necesidad del ser humano por imaginar y crear fantasías. Este sábado a mediodía, la autora presentará Hay un monstruo en el lago. El mundo como lugar fantástico en la segunda edición de Tot esperant Sant Jordi, que se celebra en la calle peatonal Mestre Antoni Vidal de Lloseta.

Es curioso, narra Fernández, que la primera palabra para referirse a esta criatura misteriosa que emergió del lago fuera ‘monstruo’. Una criatura que fue avistada por primera vez en 565 por un monje, San Columba, aunque no fue hasta el siglo XVIII que se construyó un camino que lo bordeaba y, de nuevo, no fue hasta 1933 cuando el Lago Ness se convirtió en una «atracción turística sin igual en la que no ocurre ‘nada’».

Efectivamente, la idea de monstruo tiene connotaciones negativas, pero en realidad se refiere a una «realidad informe». «Cuando fui hasta allí pensé todo el rato que lo vería. ¿A cuántos lugares puedes ir en tu día a día en los que puedan ocurrir algo fantástico? Allí puede pasar y, además, si lo hiciera sería algo extraordinario, físico. Hay gente que cree en los fantasmas, pero los fantasmas no se ven. Aquí hablamos de un dinosaurio, es físico, y eso me fascina. Es una grieta entre la realidad y ficción. Se nota que ahí hay algo, no sé si un monstruo, pero sin duda es un lugar diferente», afirma. En este sentido, «el Lago Ness es una falla terrestre, el agua es como petróleo, parece sólida y realmente no se ve el fondo. Todo llama a la leyenda, pero es como si hubiera un fundamento real en ese misterio». «A fin de cuentas no dejamos de ser animales narrativos y tenemos hiperconsciencia de los lugares. Cuántas veces no habremos dicho o notado que algo ha pasado por el lugar que pisamos», añade.

Portada de 'Hay un monstruo en el lago. El mundo como lugar fantástico' (Debate).

Y, a pesar de ser una atracción turística que congrega a más de seis millones de visitantes al año, generar 330 millones de libras (373 millones de euros) y crear cientos de puestos de trabajo, Fernández asegura que el turismo no logra matar la magia del paraje «porque la naturaleza es mucho más grande». «De hecho, el guiri se decepciona porque necesita entretenimiento. Lo interesante es que allí te entretienes en la medida de la capacidad de asombro que has podido conservar. Como decía Einstein, hay gente que cree que todo es un milagro y otros que creen que nada lo es», asegura. «Si te encuentras entre los primeros estarás allí con los ojos como platos, pero si eres de los segundos estarás más pendiente de ir a cenar después. El crucero dura una hora, a algunos se les hace larga, incluso he visto a gente dormirse. Al final, hacerte un selfi en un lago de aguas negras en el que ni siquiera hay un cartel que diga que es el Lago Ness no tiene mucha gracia para muchos turistas. No sirve para el mundo de hoy, donde todo está catalogado e Instagram está lleno de fotos cuquis. El Lago Ness decepciona a la gente que busca eso. Eres tú quien tiene que ver la magia. No hay un monstruo ficticio saliendo del agua para que puedas hacer la foto. Y eso es precisamente lo que me encanta: eres tú quien lo lleva dentro», razona.

«Todavía no sabemos quiénes somos ni qué hacemos aquí. Somos la única especie que sabe cómo acaba todo. Por eso creamos narraciones e historias como la del Lago Ness, para huir del final. Queremos escribir libros para vivir más vidas, porque solo tenemos una. Y como especie me fascina el ser humano que se lo inventa todo. Hemos puesto nombre a lo que nos rodea, pero lo cierto es que antes de hacerlo todo eso ya estaba ahí. Somos seres fantásticos como Nessie, pero hemos dejado de vernos así. Ocurrió una cosa muy bonita cuando fui al lago con mis hijos. Mi hija no quiso subir al crucero. ‘¡Estáis locos!’, dijo, porque si hay un monstruo allí no quiero verlo. Cuando eres pequeño no ves diferencia entre lo que imaginas y lo que existe. La imaginación y la realidad están juntas, así que para ella era normal que si alguien dice que ahí hay un monstruo lo crea», cuenta. Y, en verdad, ¿qué importa si existe o no el monstruo del Lago Ness? «Cuando escribía este ensayo caí en la cuenta de que como ahora hay tantas realidades conviviendo y cada uno tiene su propia realidad en su teléfono, cosas tan grandes como la leyenda del Lago Ness se han ido devaluando. En el crucero fui la única que miraba con atención el agua», concluye.