Los festivales protagonizan los planes del ocio para este fin de semana en Mallorca

Este fin de semana en Mallorca los planes de ocio no tienen una propuesta concreta ni tampoco un género o registro particular, puesto que estos días hay actividades para todos los gustos: conciertos, obras de teatro, ballet... Eso sí, se da la coincidencia que estos días llegan a su tercera edición dos festivales muy distintos: Palma OnSeason Fest (sábado y domingo en el Parc de la Mar) y el Glosa Fest (el domingo en el Auditòrium de Palma).

Festivales

El Parc de la Mar acogerá este sábado y domingo el Palma OnSeason Fest con actuaciones de León Benavente, Xanguito, Besmaya y Go Cactus, entre muchos otros artistas. Además de los conciertos, el festival organizado por LoMusic incluirá actividades paralelas como expositores gastronómicos basados en productos locales y puestos con artículos artesanales y una ludoteca completarán la oferta de este festival que organiza Deejays Group. Para cerrar el día, los DJ’s locales Sideways, Tardeo Palma, Negre Your DJ y DJ Peri pondrán el broche final. Consulta el programa completo aquí. El otro festival, el Glosa Fest, dedicado a la glosa mallorquina, se celebrará el domingo en el Auditòrium de Palma con una jornada dedicada a esta poesía oral improvisada. Así, el público podrá escuchar a los mejores improvisadores del mundo. Repentistas cubanos, improvisadores de Canarias y, por primera vez, bertzloaris del País Vasco, considerados unos de los mejores del mundo en el arte de la improvisación, la puesta en escena y el ingenio.

Mientras, en cuanto a planes al aire libre, continúa la Fira del Ram en Son Fusteret, que abre los viernes, de 16:30 a 1:00; los sábado, de 11 a 1:00 y los domingos de 11 a 23:30 horas. Asimismo, este sábado se celebra la 47 edición de Ratapinyada en la Plaza de España y la Estación Intermodal. Se trata de una iniciativa organizada por el área de Joventut del Ajuntament de Palma. Es un encuentro juvenil que este año tendrá un carácter muy especial: la celebración de los 18 años del Servei Dinamo. El evento tendrá lugar de 17.30 a 20.30 horas y ofrecerá un programa lleno de actividades creativas, musicales y lúdicas, diseñado con la participación de 64 jóvenes vinculados a grupos y entidades juveniles.

Conciertos

Entre los conciertos más destacados de este fin de semana también hay mucha variedad de estilos y registros. Así, por ejemplo, el sábado el Teatre Principal de Palma abre sus puertas y subes sus telones para recibir el Concert de Pasqua de la mano del Cor del Teatre Principal y la Orquestra Acadèmia 1830. Al día siguiente, el Auditòrium Sa Màniga de Cala Millor propone para el domingo Las 4 estaciones de Piazzolla de la mano del Ensemble Euroclàssics. Será una oportunidad para escuchar la famosa pieza de Piazzolla, además de tres danzas mallorquinas para piano y cuerdas de Baltasar Samper: So de Pastera, Danza de los cossiers y Baile de la cisterna. Otro tipo de plan música es la fiesta que organiza Es Gremi. Una cita ineludible para los amantes del género indie en Es Gremi con lo mejor de bandas como Izal, Vetusta Morla o Los Planetas y con concierto especial de La Mujer de Verde y del DJ Clandestino.

Teatro y danza

Este sábado, el Teatre de Manacor se abre al amor con la obra de teatro Love, Love, Love, de la compañía La Brutal y con dirección de Julio Manrique. En 1967, la cadena BBC emite Our World, el primer programa por vía satélite en vivo de la historia. En el mundo entero, millones de personas podrán mover la cabeza al mismo tiempo al compás de All you need is Love.

También el sábado, el Principal de Palma apuesta por un premiado espectáculo familiar: Mr. Bo, el niño que nunca escuchó un no. El montaje fue distinguido como el Mejor Espectáculo de Sala en la Mostra de Igualada 2024. También familiar es el plan que programa el Auditòrium de Palma para el sábado y domingo: Babidibú: Un viaje mágico, un musical transportará a toda la familia a un reino repleto de magia.

El domingo, en el Teatre Principal d'Inca se podrá ver Cavallet de mar o el peix invisible, del dramaturgo Pau Coya, que trata sobre un embarazo adolescente no deseado de un chico. La pieza reflexiona sobre los códigos de género establecidos y pretende visibilizar los cuerpos trans y normalizar situaciones de la vida cotidiana.

En el apartado de danza, sobresale la gala de solistas de ballet clásico que el sábado llegan al Auditòrium de Palma y que, al día siguiente, harán lo propio en el Auditori d'Alcúdia. Los primeros bailarines se presentarán en solitario con piezas de renombre mundial, "El Lago de los Cisnes", "Don Quijote", «Chopiniana» o «El Corsario», entre otros mostrando su talento y brindando un espectáculo inolvidable para todos los amantes del arte y la danza.