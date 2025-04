Miguel Ángel Hernández: «En fotografía siempre hay que poner el interrogante en si lo que vemos es verdad»

El escritor e historiador del arte Miguel Ángel Hernández (Murcia, 1977) impartirá este jueves, a las 19.00 horas, la conferencia Habitar la imagen: afectos, memorias, ficciones, en Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma. El autor ha publicado recientemente Yo estoy en la imagen. Ensayos afectivos y ficciones críticas (Acantilado).

¿Cuál es la tesis del libro Yo estoy en la imagen?

—El libro está compuesto por textos independientes que fui escribiendo en la periferia de mis ensayos académicos. Son un punto de encuentro entre mis textos académicos y mis narraciones. Hablo de la memoria, el duelo, el tiempo, la tecnología y, por supuesto, la imagen. La tesis general es que no podemos mirar de modo neutro las imágenes. Cuando vemos una imagen, nos vemos a nosotros. Para experimentar una imagen, hay que dejarse tocar por ella. Las imágenes sólo importan cuando nos atraviesan.

Estamos todo el día viendo imágenes, pero no sé si se traduce en un mayor conocimiento de la fotografía.

—Lászó Moholy-Nagy y Walter Benjamin se referían a que analfabetos serían los que no supieran leer fotografías. Y es verdad, analfabeto es no saber la historia y no saber tampoco situar la fotografía. Esto que dicen de que una imagen vale más que mil palabras es falso. Una imagen no vale nada si no tenemos las mil palabras para saber de dónde viene y qué significado le damos.

Parece como si supiéremos decodificar mejor la imagen en movimiento que una fotografía.

—Sí, eso es interesante. Diane Arbus hablaba de que la fotografía tenía un secreto. A veces, no sabemos leer la imagen cuando, paradójicamente, esta es una sociedad muy fotográfica. Las imágenes ya no significan lo mismo. Lo dice Fontcuberta: la imagen hoy sirve para comunicar, para decir que estoy aquí, pero no para mantener o para generar imágenes potentes llenas de significado.

¿En qué fase estamos de la historia de la fotografía?

—Las dos funciones de la fotografía desde que nace son representar y guardar el mundo. Con la fotografía digital, la función cambia porque tiene que ver con el presente, más que con la memoria. Sirve para comunicar un instante que se borra, como las stories de Instagram.

Otro tema mayor es la relación entre la realidad y la ficción.

—Reventar la idea tradicional de que la fotografía es verdad. Siempre hay que poner el interrogante sobre si lo que vemos es verdad, qué es lo que el fotógrafo ha decidido no enseñar, cuál es su relación ideológica con lo que muestra. La actitud más sana es ser crítico con todas las imágenes que vemos, incluso con aquellas de guerra o documentales, aparentemente más cercanas a la realidad.

Es la entrada en la mayoría de edad de la fotografía.

—Sí, aunque desde el principio, igual que en el cine, hay dos tendencias claras: la de lo real y la de la ficción. Lumière, que es lo real, y Méliès, que es la ficción. Cada vez que hacemos una foto del mundo, lo creamos. Es una representación artística, creativa, con textura, enfoque, luz, que dice algo del mundo real, pero no vale por ese mundo real.

La ficción también nos afecta.

—En uno de los últimos textos, recuerdo una imagen, que tiene más fuerza en mi memoria. Es una imagen de ficción porque tengo un recuerdo falso de lo que viví, que me afecta. Y cuando veo lo que sucedió en realidad, esa imagen está más cerca de lo real, sin embargo, no me afecta. La ficción crea experiencias y realidades.

Es impresionante lo que explica, en términos de imagen, sobre la muerte del padre y de la madre.

—Cuando recuerdo la muerte de mi padre, que vi morir en tiempo real, parece como si fuera un vídeo y no puedo encontrar el momento justo en el que muere, sino todo el proceso. En el caso de mi madre es distinto, la vi muerta, y tengo una imagen estática. Ninguna es una fotografía ni una película, pero reconstruyo así aquellas experiencias.

Ha desaparecido la latencia de la imagen, vemos la fotografía digital justo después de tomarla.

—Ese cambio es brutal, ya no hacemos fotos en diferido, son en tiempo real. Tú ves la foto que estás haciendo. Ya no hay una revelación de algo que puede salir o no, esa incertidumbre. En mi novela Anoxia, que es sobre la fotografía post-mortem, la protagonista se interesa por el daguerrotipo y por esas técnicas que guardan una relación diferente con el tiempo y con la idea de lo mágico.

Existe una fructífera relación entre fotografía y literatura. Con la inteligencia artificial, los prompts son, en cierta medida, literatura.

—La literatura, para crear imágenes, se vale de la écfrasis, que es la descripción del mundo. La idea de descripción de imágenes, que se crea en la mente, está muy presente en la fotografía. Si copias y pegas una descripción de Dostoievski y la metes en un prompt, te puede salir algo interesante.

Sin ser fotógrafo, ¿por qué le apasiona la fotografía?

—De repente, una máquina puede generar una imagen y eso me sigue pareciendo mágico. Pienso en las imágenes de ahora, que son ficción y que van a sustituir a la realidad. Nos la van a meter doblada y no sabemos qué va a pasar. Es inquietante

Otro gran cambio es que la frontera entre lo íntimo y lo privado se diluye.

—Lo privado se expone fuera de contexto, en las redes sociales. Antes no te comías un álbum familiar de otro, a no ser que fueras a su casa y te enseñara el álbum de viajes. Ahora te comes las fotos de todo el mundo. Ha cambiado la relación con la intimidad de los demás y cómo expones la tuya, en la medida que se parece a la de los demás.