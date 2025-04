La gran ‘historieta’ del cómic cobra vida y se dibuja en CaixaForum

Astérix, Obélix, Tintín, Snoopy, Spider-Man, Batman, El Capitán Trueno, Mortadelo y Filemón, los universos deMoebius, el Corto Maltés y un largo etcétera. Tan largo como la historia del cómic que se dibuja estos días en CaixaForum, que ayer inauguró su gran exposición sobre el noveno arte, Còmic. Somnis i història, una enorme muestra sobre la historieta y sus diferentes formatos desde sus orígenes hasta la actualidad con 195 obras originales de nombres como Hergé, Richard Felton Outcault, Winsor McCay, Hugo Pratt, Will Eisner o Moebius, por mencionar solo unos cuantos.

La directora de CaixaForum, Margarita Pérez-Villegas, junto al galerista, coleccionista y comisario de la exposición, Bernard Mahé (que proporciona gran parte del grueso de la muestra) y Vicent Sanchís, experto y asesor de la propia muestra, fueron quienes dieron los detalles. Quien más habló fue este último, que destacó precisamente la gran cantidad de obras originales que componen la muestra.

«No es lo mismo un cuadro de Velázquez que una lámina que lo reproduce», indicó Sanchís que puso en valor lo complicado que es encontrar muchas de estas obras ya que, en muchas ocasiones, no se les daba la importancia artística que ahora sí se les otorga porque «está pensado para ser reproducido».

Bernard Mahé, Margarita Pérez-Villegas y Vicent Sanchís, ayer en CaixaForum.

En este sentido, la exposición, hace un repaso cronológico en sus varias salas desde los orígenes mismos del formato, con un original de The Yellow Kid, de Felton Outcault, de quien se dice que «inventa el cómic moderno», hasta obras españolas como Mortadelo y Filemón o El Capitán Trueno; franco-belgas como Tintín, también con varias piezas de puño y letra de Hergé de las que «puede que haya 10 o 15» en el mundo, y de Astérix y Obélix; originales deMarvel de la mano del Spider-Man de Steve Ditko (el primero en dibujarlo) o John Romita («con originales muy raros)» y John Buscema; varias y diferentes piezas de Jean Giraud (conocido como Moebius) o el Príncipe Valiente de Harold Foster, y mucho más.

Este orden cronológico también cuenta con las interesantísimas piezas de Little Nemo, uno de los primeros grandes personajes del mundo del cómic y creado por Winsor McCay en 1905, o con las incursiones nacionales tan curiosas e interesantes como Ricard Opisso, ilustrando TBO, o una página entera de El Jabato, algo muy poco habitual debido a que solían arrancarse partes de estas obras. Max, afincado en la Isla, también participa con una portada de su Licantropunk.

Y de lo antiguo a lo más reciente, con el primer cómic digital con Joselito, obra de Marta Altieri. Todo sirve de excusa para disfrutar y celebrar del cómic como arte de pleno derecho, uno que, como defiende Sanchís, «no debe ser puerta de entrada a nada, el cómic es en sí literatura». La historia de la historieta se dibuja en Palma.

Recorrido

Así pues, a lo largo de sus 8 estancias, la muestra realiza un paseo por la historia del cómic con varias paradas. La primera de ellas, como decimos, arranca con The Yellow Kid, de Richard Felton, considerado el primer cómic moderno. A su vez, incluye también a uno de los padres del cómic moderno, Winsor McCay, autor de Little Nemo in Slumberland.

La segunda sala incluye a la edad de oro del cómic norteamericano, marcada por el crack del 29 y con la Segunda Guerra Mundial en ciernes. En el segundo ámbito de la exposición hay muestras de Popeye, así como los primeros cómics de aventuras como El Príncipe Valiente y Tarzán, de Harold Foster.

Portada de 'Tintín', obra de Hergé.

Paralelamente también nace en esta misma época el género de los superhéroes y el nuevo formato del comic book. Es, pues, el nacimiento de personajes como Wonder Woman, Batman, Capitán América o Spider-Man. Asimismo, la primera generación de autores de dibujos de superhéroes como Jack Kirby o John Buscema, y otros centrales como Mike Mignola y Steve Ditko, aparecen aquí.

Llegamos a la cuarta sala en la que entra la historia del cómic en España. Así, no puede no estar la revista TBO, que da nombre al cómic en nuestro país, y aparecen autores como Ricard Opisso, Manuel Gago o Eduardo Vañó y su Roberto Alcázar y Pedrín. Es también en esta sala que entra Ambrós, autor de El Capitán Trueno, o la gran comedia humana de Bruguera, con Francisco Ibáñez. Max, afincado en la Isla, Miguel Gallardo, Jordi Bernet o Enric Sió, por ejemplo, entran aquí.

El quinto espacio se centra en la explosión franco-belga del cómic, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de publicaciones como Gaston Lagaffe, de André Franquin, o, claro, Tintín, de Hergé. Otros nombres que entran en esta sección son Astérix, la mítica serie de René Goscinny y Albert Uderzo. A su vez, a partir de mayo del 68 hay una revolución y es el momento en el que llega Jean Giraud, conocido como Moebius.

La sexta sala se centra en la modernidad y en el eje italiano-argentino, con autores como Alberto Breccia, gran renovador desde el punto de vista gráfico. Entre los autores destacados aparecen Guido Crepax o, obviamente, Hugo Pratt, autor del Corto Maltés.

A partir de los años 70 llega una eclosión de obra fantástica, que es la que centra la penúltima sección de la exposición. Es aquí donde entran, además de Moebius de nuevo, autores como Enki Bilal, François Schuite, Jean-Claude Mézières, Frank Frazetta o Richard Corben, entre otros.

Y, por último, la octava sección de la exposición abre la puerta a los diferentes caminos del cómic, con obra de Will Eisner, Robert Crum, Charles Burns o Charles M. Schulz, además de las nuevas experimentaciones que abren el camino del cómico-ensayo o del cómic expandido o el cómic digital.