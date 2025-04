Stephen Bates expone cómo practicar una arquitectura empática ante la crisis climática y los cambios sociales

El próximo viernes 11 de abril a las 19.00 horas, el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) inaugurará el programaPrimavera 2025 – Simple Living con la apertura de una exposición visual y poética de los artistas Malene Hartmann y Frans Drewniak, que reflexionan sobre la interacción entre arte, naturaleza y arquitectura. La muestra, de carácter delicado y evocador, invita a la reflexión sobre la materialidad del paisaje y el paso del tiempo, ofreciendo un diálogo entre la construcción y el entorno natural.

Durante el acto inaugural, el arquitecto Stephen Bates, catedrático de Urbanismo y Vivienda en la Technische Universität de Munich, ofrecerá la conferencia titulada 'In Transition... An Architecture of Tolerance'. En ella, Bates abordará los retos actuales de la arquitectura, desde la crisis climática hasta los cambios sociales y tecnológicos, destacando la necesidad de una arquitectura más flexible, empática y conectada con el contexto local. Con una trayectoria consolidada en Europa, Bates ha liderado proyectos que integran materiales tradicionales y tecnologías modernas, como el emblemático centro de bienvenida de los Institutos Novartis en Shanghái.

La exposición y la conferencia representan el inicio de una temporada cultural del COAIB marcada por el pensamiento crítico y la búsqueda de nuevas formas de habitar el mundo, a través de una arquitectura y arte sensibles a los desafíos contemporáneos.