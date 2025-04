Gabriel Ventura repasa los mundos imposibles en Rata Corner

Prácticamente desde que el mundo es mundo hemos fantaseado con huir de él. Con todo, durante los cien días de confinamiento, se produjo una práctica que llevó al extremo ese anhelo primitivo. El fenómeno, acuñado como reality shifting, se produjo especialmente entre adolescentes y jóvenes, que aseguraban haberse trasladado a universos paralelos mientras interactuaban con sus ídolos o personajes favoritos de películas o sagas. Sobre ello habla el poeta y artista Gabriel Ventura (Granollers, 1988) en el ensayo El millor dels mons impossibles (Anagrama), que presenta este martes en Rata Corner (Palma).

En este texto, Ventura traza el recorrido genealógico de esta práctica, hablando, por ejemplo, del arte de la memoria, «una técnica propia del Renacimiento, con Giordano Bruno como referente, quien precisamente estaba muy influenciado por Ramon Llull y su ars combinatoria. La idea del arte de la memoria postula que creamos palacios de la memoria interiores, paisajes y arquitecturas mentales en las que el sujeto se proyecta. Giulio Camillo hace referencia a ventanas mentales, que no deja de ser lo mismo que el shifting», detalla. Así pues, si bien el reality shifting no es algo nuevo, lo que sí es nuevo es el contexto y las condiciones que lo rodean que es, básicamente, la cultura digital, que nunca se había dado en la creación de mundos de fantasía».

En este sentido, «cada libro muestra un universo paralelo, cada ficción y cada poema». «Como poeta, siempre he visto los poemas como una forma de creación de universos alternativos, por eso me interesaba tanto este tema. Cada poema de Les irreals omegues, de Foix, es una especie de shifting. Son pequeñas historias de mundos que reconocemos como similares, pero que son de ficción. Foix vivió ese mundo de ficción y trazó puentes hacia ese universo particular».

Por otra parte, el shifting, entendido también como evasión, tiene el peligro de la enajenación de la realidad. «Los primeros acercamientos sobre esta cuestión proceden precisamente de la psicología clínica y analizan hasta qué punto esta práctica puede provocar disociación y alienación. Pero es cierto que, al mismo tiempo, hay quien lo vive como una meditación, algo que genera placer y que supone un espacio de libertad», razona. En este punto, Ventura avisa que no hay que pecar de «superioridad moral», porque, al fin y al cabo, no solo los adolescentes pueden padecer esa alienación, que «no es particular de una generación concreta».

La particularidad contemporánea, continúa, es el crossover, esa mezcla de diferentes expresiones de «formatos mainstream», como puede ser el universo Harry Potter, El señor de los anillos o Los juegos del hambre. «Es como cuando lees El señor de los anillos y quieres quedarte a vivir allí. Eso es bueno, pero nunca hay que perder de vista que debemos vivir en este mundo. No debemos renunciar al deseo de evadirnos, pero tenemos que hacerlo para luego volver a este mundo, con el que debemos vincularnos de una manera más consciente», insiste. En definitiva, es deseable querer viajar a mundos imposibles, pero, parafraseando a Ventura, deberíamos centrarnos en hacer de este el mejor mundo posible.