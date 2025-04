El Real Madrid anuncia la suspensión de los dos conciertos de Aitana programados para junio en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid anunció este lunes la suspensión de los dos conciertos de Aitana programados para los días 27 y 28 de junio en el estadio Santiago Bernabéu de la capital. «Desde el club queremos agradecer a Aitana y a todo su equipo su profesionalidad y la ilusión con la que han trabajado durante estos meses. Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración», ha trasladado el club en un comunicado oficial.

Este anuncio se produjo horas después de que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, trasladase que en el Ayuntamiento quieren que el estadio Santiago Bernabéu acoja conciertos «siempre que se llegue a una solución que también lo sea para la vecindad».

Aitana se ha pronunciado en sus redes sociales tras el comunicado del club blanco: «Vengo con uno de esos vídeos que no nos gusta a ninguno realmente y siento mucho tener que daros esta noticia», ha comenzado la artista en su vídeo publicado en Instagram para anunciar la información ofrecida previamente por el club blanco.

«Es inviable hacer los conciertos. Es algo que he intentado hasta el final, os lo prometo. No sabéis lo que me he desvivido cada día desde que pasó todo, pero hay cosas que no están en mi mano», ha continuado la catalana en su comunicado visiblemente afectada por la decisión final.

Tras estas primeras palabras, Aitana ha transmitido a sus seguidores la «solución» a la que ha llegado con su equipo. «Los shows se pasarían para el 30 y 31 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid», ha confirmado la cantante, desvelando así las nuevas fechas y ubicación.