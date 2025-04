Los monstruos de la razón: la historia oculta de la filosofía

A finales del siglo XVIII, conocido como el de las luces, Goya realizó un grabado titulado El sueño de la razón produce monstruos. En él, vemos a un hombre dormido al que una lechuza, símbolo de la filosofía, parece alertar de la llegada de oscuros murciélagos y otros seres tenebrosos. La luz, característica del pensar filosófico, se torna así oscuridad. Y es que el pensar, como el día y la noche, vigilia y sueño, tiene dos caras, y en ambas se puede reflexionar para el bien o para el mal. Esto último rastrea El llibre negre de la filosofia (Lleonard Muntaner), en el que el profesor Miquel Àngel Ballester se deja caer por aquellos lares ocultos de la historia del pensamiento, aquellos que no fueron un no-pensar, sino todo lo contrario: la argumentación a favor del machismo, el racismo, el suicidio, la homofobia, el sadismo, la guerra. Una suerte de bestiario de los monstruos de la razón que se presenta el día 11 en Sant Joan.

Acompañados de fotografías de Jean Marie del Moral, el libro se estructura en 19 temáticas que ofrecen «una visión alternativa de la filosofía» que para nada «quiere sustituir a la oficial», sino ampliar, realizar un ejercicio de honestidad y decir no solo lo bueno de los autores clásicos y alternativos, los canónicos y los que están al margen, sino también contar todo lo no tan bueno. Como dice Ballester, «nuestra función no es proteger a los autores que queremos, sino que si valoramos su pensamiento hemos de dejarles desnudos con lo que dijeron».

Y es que la filosofía debe mantenerse vigilante ante las ideas que se oponen al progreso o defienden tendencias como la antidemocracia, la esclavitud o que simplemente van contra «los derechos universales». Para ello, los nombres de Kant, Platón, Aristóteles, Nietzsche, Heidegger, etcétera, no deben estar «por encima del bien y del mal», sino que hay que tener presente que «un filósofo entra en contradicciones y se equivoca» y, por ello, «no es hacer de menos a Kant decir que además de un gran ilustrado era un gran racista y machista», sentencia Ballester.

Y huye el autor de toda idea que pretenda justificar estas tendencias amparándose en que estas figuras y sus pensamientos fueran «hijos de sus tiempos», ya que le parece a Ballester una posición «intencionada y exculpatoria» porque «debemos exigirle más a la filosofía y pedirle que se anticipe, que no sea una simple descripción de ideas de una época y sea crítica».

Esto pasa precisamente por poner el foco sobre ella misma. Algo que Ballester no teme en hacer y que, además, lleva a cabo «por estima a la propia filosofía» y desde un posicionamiento de «radicalidad» (entendido como ir a las raíces) porque «si queremos que la filosofía alcance su máximo potencial ha de girarse contra sí misma».

Antidemocracia

Esto se debe a que los argumentos a favor de la inferioridad de la mujer o de algunos colectivos, antidemocráticos, contrarios a la paz y otros muchos más tienen sus orígenes, en algunos casos, hace siglos, pero se extienden hasta hoy en día. Esos ‘monstruos’ producidos por la razón deben poder ser atacados, pero ¿cómo atacarlos si no sabemos qué forma tienen? De ahí la utilidad de un libro que rastrea, caza y expone el totalitarismo de Platón, la misoginia de Kant, el racismo del joven Bertrand Russell o el esclavismo de Hume, pero todo ello sin obviar lo bueno que también dijeron: «La idea es reivindicar las dos caras de la historia de la filosofía».

Todo ello, a su vez, en un contexto como el actual, en el que la postverdad campa a sus anchas y la filosofía cada vez vive más arrinconada en las aulas. De hecho, Ballester cree que el «poco prestigio social» de la disciplina puede haber provocado esta sobreprotección por parte de los propios profesionales de la misma, pero es un flaco favor ya que «si tiene sentido la filosofía es en la búsqueda de la verdad. La renuncia a distinguir entre verdad y falsedad nos haría estar muertos como civilización», opina Ballester.

«Hoy en día necesitamos conexiones y vínculos que nos permitan combatir los mensajes potentes que vemos en redes y medios de comunicación que dan una visión estrecha de la realidad para poder poner en duda el pensamiento propio» y ello, según Ballester, se puede lograr, para empezar, «haciendo saber que la filosofía ha sido luz y oscuridad», porque no deja de ser «una herramienta insustituible», pero como toda herramienta debe mantenerse no solo engrasada, sino también a punto y consciente de sus fallos. Solo así, sabiendo lo bueno y lo malo de los más de 2.000 años de historia del pensamiento, podremos diferenciar monstruos que se visten con piel de cordero.