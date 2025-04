Miquel López Crespí: «La generación de los años 70 quería romper con la literatura de los capellanes»

Miquel López Crespí (sa Pobla, 1946) lleva más de medio siglo dedicado a la literatura, cultivando desde novela hasta poesía y ensayo, pero sin abandonar nunca su espíritu combativo, fuertemente marcado por la lucha contra la represión franquista. Y es que el autor, uno de los más prolíficos y premiados que ha dado Mallorca, pertenece a una generación de escritores, la de los años 70, que tenía la clara voluntad de «romper con el pasado, con la literatura de los capellanes, de la Iglesia, demasiado conservadora y puritana».

«Autores como Llorenç Capellà, Gabriel Janer Manila, Antoni Vidal Ferrando, Antònia Vicens o Xesca Ensenyat luchamos contra ella, pero también éramos discípulos e hijos de los que abrieron el camino, como Josep Maria Llompart, Jaume Vidal Alcover o Blai Bonet. Además, muchos eran hijos de padres republicanos, no como Llorenç Villalonga, que era falangista», destaca. «Nos era imposible escribir desde la óptica de los predecesores, de esos pulcros sacerdotes o rendistas de las clases dominantes. No teníamos nada que ver con ellos, ni ideológicamente ni como clase. Veníamos de otro mundo y, por tanto, como era lógico, escribíamos desde otras coordenadas culturales», razona.

Temáticas

«Es una época de ruptura y, por eso mismo, ni la forma de escribir ni los temas tratados en novela y teatro son los mismos que el que desarrollan los autores procedentes de una sociedad rural, aferrada a las tradiciones del XIX. Intentábamos usar un lenguaje directo, innovador, que introduzca en la literatura catalana contemporánea temas considerados tabú hasta entonces: la liberación sexual, la lucha política clandestina, el experimentalismo textual con una utilización a veces exagerada del collage», explica.

Con todo, reconoce que le seducía más el contenido que la forma, «la irrupción subversiva de problemas cotidianos que habrían atemorizado los doctos conservadores de la Escola Mallorquina y que, seguramente, nunca hubieran sido considerados ‘literatura’ en sus tertulias alrededor de la camilla».

Es en esta tendencia rupturista, de «narrativa experimental y subersiva» tan propia de los años 70 y 80 se inscriben sus dos nuevos títulos: Una nit qualsevol (Lleonard Muntaner) y Diari d’un home sol (Llibres del Segle). «En estas narraciones se tratan temas tabú en aquel entonces, como el sexo o la política», apunta, a la vez que reconoce que «quien no escribe de política es el más político». «No querer opinar de política ya es una postura política. Es imposible no posicionarse, porque todo es política. Tenemos los bombardeos en Gaza, donde han matado a más de un centenar de niños, la guerra de Ucrania y el panorama no es nada esperanzador con Trump en el poder. El mundo se oscurece».

«Muchas narraciones reflejan épocas oscuras, en el sentido de que la Transición había terminado, pero todavía continuamos luchando. Ahora salimos a la calle con la camiseta verde, pero no es lo mismo. Nuestra generación lideró muchas luchas: la republicana, la socialista, la feminista, la ecológica... Esas eran nuestras señas de identidad, pero lo triste es que se fueron a pique porque la izquierda oficial pactó con los franquistas, se pactó por ejemplo que no hubiera república, ni independentismo en Catalunya, Euskadi y Galicia, que mantuviéramos a los borbones... todo se pactó para repartir sillas y sueldos», recuerda el autor, que llegó a entrar en prisión en el invierno de 1976, por «republicano y comunista».

Asimismo, en Una nit qualsevol aborda con humor e ironía el mundo literario, especialmente las tertulias y los premios. «Hoy en día los premios literarios no son como hace 40 años, están controlados por las editoriales. He sido miembro del jurado de certámenes como el Ciutat de Palma o el Ciutat de València y si hay cinco miembros del jurado, tres están colocados por las editoriales. Ya no importa la calidad literaria, imperan los intereses del sello, del ayuntamiento o la administración que se encargará de publicarlos. Creo que se ha ensuciado», denuncia. «Un día lo hablé con Vidal Ferrando: ahora no ganaríamos ningún premio, porque todo ya está decidido antes ni siquiera de votar. Y a veces ni siquiera los miembros del jurado se leen todas las obras», asegura.