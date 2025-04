Las ‘rondaies’ buscan «abrirse al mundo» en la Feria de Bolonia

Antoni Mir, de la Nova Editorial Moll y la Institució Francesc de Borja Moll, asistió esta semana a la 62 edición de la Feria del libro infantil y juvenil de Bolonia, que ya ha finalizado, con la mirada puesta en la internacionalización de las Rondaies Mallorquines e identificar editoriales de todo el mundo dispuestas a publicarlas. «Es la primera vez que acudo a esta feria, la más importante del mundo en el sector del libro infantil, y uno de los objetivos es divulgar internacionalmente las Rondaies recopiladas por Antoni Maria Alcover y encontrar editores que las quieran publicar», comentó Mir, quien apuntó que «las rondaies son infantiles, pero también pueden ser juveniles o para el público adulto, como las leyendas y la cultura popular, además son al mismo tiempo locales y universales». El filólogo y gestor cultural apuntó que «en ese sentido, nos hemos hecho un plan a cinco años vista».

Mir aseguró que «como país, como mallorquines y como baleares, tenemos que proponernos que las rondaies sean conocidas en todo el mundo, porque es una asignatura pendiente», y recordó que «una selección de una veintena ya se tradujo en los años 70, con el título de The Best Folk Tales of Mallorca, que ahora servirá de base para encontrar editores internacionales, pero hay que tener en cuenta que hay más de cuatrocientas».

El responsable de Nova Editorial Moll, presente en Bolonia como miembro de la Associació d’Editors en Llengua Catalana, al lado del Institut Ramon Llull (IRL) y del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), declaró que «es una grandísima noticia para su promoción que el Consell se prepare para que las rondaies se declaren Patrimoni Cultural Inmaterial de Mallorca, algo que podría formalizarse a finales de abril», y añadió que «es una propuesta de la Institució Francesc de Borja Moll al Consell, que fue aprobada en esta legislatura y que llega a buen puerto después de cumplir una serie de trámites».

Para Mir, esta noticia «puede contribuir a mantener vivas las rondaies, que se escuchan en fiestas infantiles y celebraciones populares, son utilizadas por profesores y padres, y en numerosos espectáculos teatrales y de títeres». Por ello, dijo, «las rondaies son algo vivo, pero aún se puede hacer mucho más para aumentar su presencia y la proclamación como bien cultural inmaterial puede ayudar».

Mir asumió que «las rondaies son un tesoro universal y que, si en vez de Mallorca se tratara de Londres o Berlín, serían conocidas a nivel mundial», y puso como ejemplo a los hermanos Grimm, que «son la base de los personajes de Disney, conocidos por los niños de todo el mundo». Mir concluyó que «lo que se convierte en popular y anónimo es que tiene algo que conecta con una parte del alma humana».

Nova Editorial Moll presenta en Bolonia el libro sobre La flor romanial, con ilustraciones e Pau Oliver Garcia-Delgado. Además, se exponen las novedades La dimònia, con texto de Aina Riera y dibujos de Marijo Riba; Monstres de ca nostra. Els habitants invisibles de la Mediterrània, de Clara Barceló y Robert Campillo, y Viatge al món de n’Aina: La reina dels embulls, de Aina Zuazaga y Marina Zapata.