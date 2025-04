Poemas contra el genocidio: ‘Si dius Gaza’, versos palestinos contra misiles israelíes

Out of Gaza es un libro editado por Atef Alshaer y Alan Morrison que publica Smokestach Books y que es una colección de poemas escritos en inglés y árabe por poetas de los territorios palestinos. Ese es el germen de Si dius Gaza (Calumnia), una antología coordinada por el poeta y traductor mallorquín Fruela Fernández que edita en catalán y amplía la propuesta con otros nombres y lenguas a los del libro original y que, en el fondo, dicen lo mismo: el horror diario de Palestina a manos de Israel. El libro se presenta en Can Alcover el jueves a las 19.00 horas.

¿Cómo surge esta antología en catalán?

—Hace meses descubrí Out of Gaza. Andy Croft, propietario de Smokestack, nos cedió los derechos de manera gratuita y Jordi Maíz, que tiene la editorial Calumnia, se animó de inmediato a publicarla. Luego sumamos compañeros y alumnado de la UIB, profesorado de centros como la Escola Oficial d’Idiomes de Palma o la Universitat de Barcelona. Esto nos ha permitido traducir a otros poetas que no aparecían en la antología original. Cabe destacar que los beneficios se destinarán a Gaza Soup Kitchen, que proporciona comida cada día a miles de personas en distintas ciudades y campamentos de Gaza.

¿Qué objetivos tiene el libro?

—Concienciar de lo que ocurre en Gaza y lo que supone para el mundo: desde el momento en que permitimos una masacre de esta magnitud, socavamos las bases de cualquier orden internacional basado en la justicia y los derechos humanos. Después de Gaza, ¿quién puede considerarse a salvo? Si no hay límites legales a la violencia, nos adentramos en un territorio muy peligroso donde todo está permitido. En segundo lugar, me importaba que tuviésemos una imagen más humanizada, más rica de los palestinos; que escuchásemos sus voces y pudiésemos percibir la riqueza de su literatura.

Ante un misil que cae del cielo, ¿qué fuerza tiene un poema?

—El poema, la novela o la canción son una manera de luchar contra el olvido, de negar la historia oficial. Fíjese si eso es importante que hace poco el palestino Hamdan Ballal —codirector de No other land— fue linchado por colonos israelíes. Única y exclusivamente por dar voz a su pueblo: a los palestinos, a las víctimas.

La muerte, el dolor y la memoria son universales en la literatura, pero en estos poemas aparecen de forma más descarnada, ¿qué valor tienen para un lector alejada a la Franja?

—Un poema no puede ser un simple grito de dolor o una queja. Si lo fuese, solo tendría un valor emotivo. La grandeza de estos poemas es que no renuncian en ningún momento a lo que tiene de propio un poema: el ritmo, los detalles, la atmósfera, las imágenes. Me importaba que el libro fuese una denuncia y una obra exigente, perdurable.

Una antología como esta implica posicionamiento, ¿cómo acercarse a aquellos en la antípoda ideológica? Es decir, ¿merece la pena el diálogo con quien cree que no hay nada que hablar?

—Obviamente no perderíamos el tiempo hablando con alguien que dijese que el Holocausto es mentira. Para que haya diálogo sobre Palestina es necesario asumir la realidad en toda su crudeza: casi 80 años de ocupación, represión y expropiaciones; más de 50 mil personas asesinadas en Gaza desde 2023; varias semanas sin que entren alimentos o agua. Sin estos puntos básicos, no es posible ir muy lejos en el debate.

Los versos originales están escritos en varias lenguas. Esta poliglotía dice mucho en sí misma.

—El multilingüismo de la literatura palestina es consecuencia de su situación colonial, pero también un rasgo central del pueblo palestino: la conciencia tan clara que tiene de su identidad nacional. Eso hace que personas que viven a miles de quilómetros, que apenas hablan árabe y que tal vez solo hayan visitado el país una o dos veces en su vida sigan considerándose palestinas. En esta antología hay varios ejemplos de autores que, escribiendo en inglés o francés desde la diáspora, son palestinos.

¿Se ha barajado la opción de incluir poesía hebrea crítica con lo que hace Israel?

—Conozco poco la literatura en hebreo, aunque me interesa el trabajo de Yitzhak Laor, crítico furibundo de la historia reciente de su país. De todos modos, lo lógico es que un proyecto así viniera de los traductores y especialistas en hebreo. ¿Por qué ninguno se ha animado a ello? ¿No hay autores críticos? ¿O es que no hay interés por traducirlos?