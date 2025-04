Tomó los pinceles en la guardería y todavía no ha sido capaz de soltarlos. Alice Oplatková (Brno, Chequia 1984) vive intensamente, y al hacerlo transmite una visión trascendente sobre su arte. «Dios quiso que provocara» dice convencida, y para ello la providencia le reservó un periplo de lo más curioso. Así le hizo fijarse desde muy temprana edad en las caras y expresiones de los borrachos de las destilerías checas.

Sus retratos han evolucionado de forma notable con el tiempo y muy pronto, el fin de semana del 11 al 13 de abril, esta novel creadora afincada desde el año 2009 en Mallorca será el plato principal del Matalàs Weekend, una novedosa iniciativa artística que tomará el Estudi Mêlé de Manacor (Avinguda des tren 33) gracias a un sello discográfico local. Entiende que cada creador debe escoger una razón o motivo: «principalmente lo hago para mí. De otro modo sería despreciar un don que te ha sido dado, y también me gusta compartirlo con el público, que la gente lo vea».

Y eso que el 'medio ambiente' artístico mallorquín no siempre es proclive a aceptar a figuras como Alice Oplatková. «Los comisarios, por ejemplo, no dan ninguna opción a exponer a artistas como yo porque su propuesta les parece demasiado provocativa. Dicen que el arte es muy libre pero no lo es en absoluto». Desde siempre su familia la apoyó en este sueño «porque me veían talento y lo sigo haciendo». Según sus convicciones, «el arte siempre debería ser libre y honesto, de lo contrario para mí no es arte, es otra cosa».

Oplatková recuerda su evolución autodidacta, a base de copiar e imitar a partir de motivos «más pacíficos» y asépticos, tal y como ella misma reconoce, como puedan ser calaveras mexicanas o carteles de cine clásico coleccionados por sus familiares a su actual paleta de propuestas artísticas. Esta incluye temas y medios «más salvajes, pero también más honestos, eróticos, provocativos y críticos. Porque todo ello me hace sentir más libre y además me permite incorporar técnicas nuevas».

En su próximo 'finde' manacorí del Matalàs Weekend, Alice Oplatková se instalará en su Sala VIP para exponer allí sus cuadros de gran formato —«y los pequeños también»—, y además venderá serigrafías de sus propias obras hechas por Tomeu Cabot del Taller Llunàtic. El último día no faltará un espacio de conversación sobre sus experiencias vitales y artísticas

La creadora interpreta el arte como un ejercicio de libertad y honestidad.

Oplatková comparte la opinión que cuando un artista vende una obra se está desprendiendo de una parte esencial de sí mismo. «Pasamos mucho tiempo con los cuadros. Les imbuyo toda mi energía, mi ilusión en el momento de hacerlos. Vender es casi como que te quiten a un hijo» asegura. Entre sus referentes enmarca al pintor de Brooklyn Jean-Michel Basquiat por sus colores y letras, y porque «empezó a crear pintando en las calles sin tener un duro. De allí es de donde viene el arte de verdad».

La artista con otra de sus abigarradas y arriesgadas propuestas.

De momento Alice Oplatková sigue provocando y recordando buenos tiempos, como cuando llevó su Brainfuck a la sala MAUS de Manacor y lo llenó todo de látex, cuero y rojo con gran éxito de acogida. O cuando un jubilado alemán la reprendió severamente por un cartel suyo que revisitaba a su modo la figura de Adolf Hitler, hasta el punto de amenazarla con romper el escaparate a bastonazos si no lo retiraba. Al final el varón comprendió lo importante: no era nada personal, solo importa el arte. Se hicieron amigos y el abuelo teutón acabó comprando.