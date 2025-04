Mallorca viaja a la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia

Los ilustradores Canizales y Allegra Agliardi, colombiano e italiana respectivamente, en ambos casos afincados en Mallorca desde hace años, representaron el lunes a Balears en la Feria de Bolonia (Italia), la gran cita europea con el mundo del libro infantil y juvenil. En un taller destinado a dibujantes, Canizales y Agliardi dirigieron a una veintena de inscritos, para que plasmaran gráficamente diversos aspectos de lo que sucedía en el evento durante la primera jornada. El resultado quedó expuesto en la zona dedicada a la realización de masterclass y talleres.

«Nos ha faltado tiempo para poder comentar todo lo que nos hubiera gustado, pero ha ido muy bien», comentó Canizales, al terminar la actividad. El ilustrador, que lleva una decena de años acudiendo a la Feria de Bolonia, tenía la agenda repleta de reuniones, casi sin tregua. «Yo me muevo en tres temas: el álbum ilustrado para más de 5 años, el libro de cartón de 0 a 3 años, y el cómic infantil, para más de siete años», explicó. El dibujante contó que «trato de vender los derechos de mis libros, como el que publiqué en China y que también se vendió en Latinoamérica, a otros países, y también estoy mostrando los bocetos de un próximo libro, que presento en línea a los editores».

Para Agliardi, la visita a Bolonia constituye contactar de nuevo con los editores italianos que ya conocía, antes de instalarse en Palma en 2021. «Tengo muchos proyectos este año en la feria, orientados a distintas edades, como un libro de poesías visuales para ayudar a los niños desde que nacen, una guía turística de Palma para niños, pendiente de publicar, que hice con Gaspar Valero, o las pruebas de impresión del libro Piccola chiocciola, que saldrá en mayo Panini, con un álbum de canciones y textos de Giovanna Pezzetta».

IEB

El taller docente contó con la ayuda del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). Sus responsables, Cristina Gaviño y Karen Müller, tenían planificadas unas treinta reuniones en Bolonia, entre el lunes y el martes, antes de acudir al Saló del Còmic de Barcelona, que se inaugura el viernes. Ayer, aprovecharon para reunirse con programadores la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y empezar a preparar el próximo desembarco de los autores de Balears en México, el año en el que Barcelona será la ciudad invitada de honor.

Ayer se esperaba la presencia en Bolonia de la mallorquina Aina Bestard, cuyo trabajo despegó a nivel internacional precisamente en esta feria. En cambio, para el editor de Dolmen, Vicente García, era su primera vez en el salón de la capital de Emilia-Romagna. «Me ha sorprendido, no pensaba que fuera tan grande, he venido para comprar y vender, pero es difícil porque la competencia es feroz y he llegado con novelas gráficas como Baños de pleamar, de Isaac Sánchez, de la que se llevan más de diez mil ejemplares vendidos». No en vano, la zona dedicada a la negociación de derechos se compone de casi un centenar de pequeños despachos, donde la actividad no para un momento durante cuatro días.

‘Rondaies’. La Nova Editorial Moll está presente en Bolonia para dar a conocer a «escala internacional» las Rondaies de Antoni Maria Alcover, que constituyen, según el sello, uno de los «tesoros» de su fondo. Hasta allí se ha trasladado Antoni Mir, de la Institució Moll.

«Estas ferias son muy importantes y constatan como, en los últimos años, hemos podido exportar con éxito literatura en catalán», aseguró Ilya Pérdigo, presidente de la Associació d’Editors en Llengua Catalana. En ese sentido, se expresó el editor Luis Zendera: «Desde que la cultura catalana fuera la invitada en Bolonia, en el 2017, la situación no ha parado de crecer y países como Francia o Inglaterra, que antes no nos compraban libros, ahora sí lo hacen».